Petróleo de Texas cae 5.2% tras reanudar diálogo entre Irán y EUA

Hasta 5.21% fue la caída sufrida por las acciones del petróleo intermedio de Texas (WTI) luego de que se informara que el Gobierno de Irán dio visto bueno a reanudar sus conversaciones nucleares con Estados Unidos.

Los contratos de futuros restaron $3.40 dólares respecto al cierre anterior.

Agencias vinculadas a la Guardia Revolucionaria Iraní mencionaron que dicho diálogo se entablará en los próximos días.

"Hasta el momento, no se ha decidido el lugar ni la fecha de esta reunión, y es probable que estas conversaciones se lleven a cabo entre (el ministro iraní de Exteriores Abás) Araqchí y (el enviado especial para Oriente Medio Steve) Witkoff" indicó una de las fuentes.

Crudo texano registra importantes subidas

El crudo de Texas ha registrado importantes subidas en los últimos días impulsado por las tensiones entre Washington y Teherán.

Por su parte, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump amenazó con un ataque, si es que la República Islámica no accede a cerrar un acuerdo nuclear que le impida desarrollar armamento atómico.

De acuerdo con la agencia EFE, la Unión Americana desplegó el portaaviones USS Abraham Lincoln y tres destructores de misiles guiados, acompañados de miles de soldados adicionales, cerca de las aguas iraníes en el golfo Pérsico.

Además, la empresa petrolera OPEP+ confirmó este domingo que mantendrá estable el nivel de su oferta a pesar de la subida de los precios por las tensiones entre Estados Unidos e Irán.

