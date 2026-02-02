Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
AP_26033229013518_6ddaee44d5
Deportes

Alcaraz celebra histórico Australian Open y piensa en un tatuaje

Carlos Alcaraz, campeón del Abierto de Australia, analiza tatuarse un canguro tras vencer a Djokovic y completar el Grand Slam de carrera con 22 años

  • 02
  • Febrero
    2026

Carlos Alcaraz confesó que analiza tatuarse un pequeño canguro como recuerdo de su histórica victoria en la final masculina del Abierto de Australia, donde derrotó a Novak Djokovic y se convirtió, a los 22 años, en el tenista más joven en ganar los cuatro torneos de Grand Slam.

“Ya sé que va a ser un canguro”, comentó el español, quien aún no decide si el tatuaje irá en la pierna derecha o izquierda.

Sesión de campeón en Melbourne

Un día después de la final, Alcaraz posó con el trofeo del torneo en el Royal Exhibition Building, en el centro de Melbourne, luciendo un atuendo negro casual.

En paralelo, la campeona femenina Elena Rybakina realizó su sesión fotográfica a orillas del río Yarra.

Medios australianos señalaron que el tenista celebró el título de manera discreta, acompañado por su familia, con pizza, cerveza y champán en su hotel.

F5ZL5_gXoAAGQMJ.jfif

A través de redes sociales, Alcaraz compartió su sentir tras lograr el llamado Grand Slam de carrera.

“Todavía no puedo creer que lo logré. Un sueño hecho realidad”, escribió, agradeciendo el apoyo de su familia, equipo y aficionados.

El español reconoció que los nervios estuvieron presentes antes del último punto. “Estaba realmente nervioso, casi temblaba. Cuando vi la pelota salir, pensé: ‘bien, lo logré’”.

La ambición no se detiene

Pese al logro histórico, Alcaraz ya tiene la mira puesta en nuevos objetivos: completar los Masters 1000 que le faltan, ganar las Finales de la ATP y conquistar la Copa Davis con España.

Odio perder, esa es mi motivación”, afirmó.

HAGbSnyXgAA_22v.jfif

Alcaraz se unió a leyendas como Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic y Andre Agassi como uno de los pocos hombres en ganar los cuatro Grand Slams.

Además, lo hizo a una edad menor que cualquiera de ellos.

“Lo que he aprendido es a disfrutar cada momento”, concluyó el español, consciente de que su nombre ya está escrito entre los grandes de la historia del tenis.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

cnne_1010607_el_principe_eduardo_habla_sobre_la_familia_real_420d6ccf0e
Príncipe Eduardo pide recordar a las víctimas de Epstein
presa_libertad_da73808f67
Asegura Conagua que entregarán Presa Libertad este 2026
carlos_alcaraz_vence_djokovic_de4e825d2b
Alcaraz vence a Djokovic para conquistar Grand Slam en Australia
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2026_02_03_at_10_46_10_PM_1_c82095e08a
Texas y Coahuila invertirán $50 mdd en Puente Internacional
Whats_App_Image_2026_02_03_at_10_46_10_PM_bc7a9958be
Allanan oficinas de 'X', de Elon Musk, en París
Whats_App_Image_2026_02_03_at_10_00_43_PM_340ce785b2
Llega el universo de Fassbinder a la Cineteca Nuevo León
publicidad

Más Vistas

tamaulipas_karime_gonzalez_a2d091ac19
Buscan a Karime Duck González, desaparecida en Matamoros
hombre_muerto_camioneta_matamoros_2dd6eb96cd
Muere hombre tras presunto ataque armado en Matamoros
AP_26032707387390_fccafff5b1
Conoce a todos los ganadores de los Premios Grammy 2026
publicidad
×