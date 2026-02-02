Alcaraz celebra histórico Australian Open y piensa en un tatuaje

Carlos Alcaraz confesó que analiza tatuarse un pequeño canguro como recuerdo de su histórica victoria en la final masculina del Abierto de Australia, donde derrotó a Novak Djokovic y se convirtió, a los 22 años, en el tenista más joven en ganar los cuatro torneos de Grand Slam.

“Ya sé que va a ser un canguro”, comentó el español, quien aún no decide si el tatuaje irá en la pierna derecha o izquierda.

Sesión de campeón en Melbourne

Un día después de la final, Alcaraz posó con el trofeo del torneo en el Royal Exhibition Building, en el centro de Melbourne, luciendo un atuendo negro casual.

En paralelo, la campeona femenina Elena Rybakina realizó su sesión fotográfica a orillas del río Yarra.

Medios australianos señalaron que el tenista celebró el título de manera discreta, acompañado por su familia, con pizza, cerveza y champán en su hotel.

A través de redes sociales, Alcaraz compartió su sentir tras lograr el llamado Grand Slam de carrera.

“Todavía no puedo creer que lo logré. Un sueño hecho realidad”, escribió, agradeciendo el apoyo de su familia, equipo y aficionados.

El español reconoció que los nervios estuvieron presentes antes del último punto. “Estaba realmente nervioso, casi temblaba. Cuando vi la pelota salir, pensé: ‘bien, lo logré’”.

La ambición no se detiene

Pese al logro histórico, Alcaraz ya tiene la mira puesta en nuevos objetivos: completar los Masters 1000 que le faltan, ganar las Finales de la ATP y conquistar la Copa Davis con España.

“Odio perder, esa es mi motivación”, afirmó.

Alcaraz se unió a leyendas como Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic y Andre Agassi como uno de los pocos hombres en ganar los cuatro Grand Slams.

Además, lo hizo a una edad menor que cualquiera de ellos.

“Lo que he aprendido es a disfrutar cada momento”, concluyó el español, consciente de que su nombre ya está escrito entre los grandes de la historia del tenis.

