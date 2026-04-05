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María José Marín, primera colombiana en ganar Augusta National

A partir del hoyo 13 fue cuando la colombiana comenzó a despegarse de Asterisk Talley, estadounidense que quedó devastada por su derrota

  • 05
  • Abril
    2026

La golfista María José Marín se convirtió en la primera colombiana en coronarse en el Augusta National de este domingo, en Georgia.

Marín se apegó a su plan de mantenerse cerca hasta un momento que lo cambió todo con una rapidez impactante: cambió de idea y fue por el green en el hoyo 13, par 5.

“Sólo me recordé a mí misma que tenía que ser mucho muy paciente porque aquí afuera puede pasar cualquier cosa”, comentó Marín después de cerrar con 68 golpes.

Marín, jugadora universitaria de primer año en Arkansas, se convierte en la tercera campeona de la NCAA en ganar en la casa del Masters, después de Jennifer Kupcho y Rose Zhang.

Marín tuvo mucha mejor fortuna en el 12. Su golpe se quedó corto, y estuvo lo suficientemente cerca del búnker como para quedarse arriba en una pequeña repisa de pasto en lugar de rodar al agua.

Salvó el par, y comenzó a despegarse con su birdie de dos putts en el 13, tras el error de Asterisk Talley cometido en el 12.

Asterisk Talley devastada por derrota 

La californiana de 17 años fue del búnker trasero a Rae's Creek para un cuádruple bogey, lo que provocó tener un duelo apretado con la colomnbiana.

“Estoy un poco sentimental, no solo porque no lo hice hoy, sino también porque todos son muy solidarios. 

Es difícil cuando tienen que ver eso y ver que no juegas bien o no logras lo que querías. Aun así jugué bien hoy aunque ese hoyo simplemente me afectó".

Talley se pasó con un hierro 8 a un búnker trasero en el 12, el hoyo que arruinó las posibilidades de Jordan Spieth de revalidar su cetro en el Masters de 2016

Atónita, tomó su siguiente drop de penalidad al otro lado del agua, tiró a unos 8 pies y embocó eso para un cuádruple bogey.

 

 

 

 

 

 


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