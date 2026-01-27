Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
murcielago_clinica_imss_3d3e79cc70
Nuevo León

Capturan a murciélago en clínica 17 del IMSS en Monterrey

La Guardia Forestal de NL rescató un murciélago de la especie Tadarida brasiliensis en la Clínica 17 del IMSS en Monterrey

  • 27
  • Enero
    2026

Elementos de los Rangers de la Guardia Forestal de Nuevo León atendieron un reporte ciudadano tras el hallazgo de un murciélago al interior de un área de sanitarios en la Clínica 17 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en el municipio de Monterrey.

Gracias a una intervención especializada que priorizó el bienestar del ejemplar y la seguridad de los derechohabientes, los agentes lograron el resguardo exitoso de un espécimen de la especie Tadarida brasiliensis. 

Tras una evaluación rápida, se confirmó que el pequeño mamífero se encuentra en óptimas condiciones de salud, por lo que se ha programado su liberación en su hábitat natural durante el transcurso de esta noche.

A pesar de los mitos que suelen rodear a estos animales, la Guardia Forestal recordó a la población que los murciélagos desempeñan un papel crucial en la naturaleza. 

La especie Tadarida brasiliensis es conocida por consumir grandes cantidades de insectos, funcionando como un control biológico natural contra plagas y manteniendo el equilibrio ambiental en las zonas urbanas y rurales.

murcielago-clinica-imss.jpeg

¿Cómo actuar ante un hallazgo similar?

Las autoridades emitieron una serie de recomendaciones para la ciudadanía en caso de encontrar fauna silvestre en zonas habitacionales o edificios públicos.

  • Mantener la calma: No gritar ni realizar movimientos bruscos que puedan estresar al animal.
  • Evitar el contacto: En ninguna circunstancia se debe intentar manipular o tocar al ejemplar.
  • Aislar el área: De ser posible, cerrar la habitación y despejar el lugar para permitir que el personal capacitado realice las maniobras de rescate.
  • Reporte inmediato: Comunicarse directamente con la Guardia Forestal al teléfono 81 1608 7511.

Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

IMG_1382_075d7e3d34
Trabaja Fiscalía Estatal en la estrategia mundialista
EH_UNA_FOTO_2026_01_27_T133934_864_d2df95a228
Alcanzan temperaturas de hasta 50°C por ola de calor en Australia
INFO_7_COLLAGE_4_9fb4556364
Video: persecución por pipa robada termina en el AIFA
publicidad

Últimas Noticias

marco_rubio_venezuela_b2c0a73db9
Marco Rubio busca que Venezuela sea 'próspera y democrática'
EH_DOS_FOTOS_2026_01_28_T110520_639_749fbe26b5
Liam Gallagher se burla de los precios de boletos de Harry Styles
corinthias_final_copa_campeones_femenina_00ca3de972
Corinthians avanza a la Final de la Copa de Campeones femenina
publicidad

Más Vistas

771efe49_488e_43e1_9999_9abcef58cbcb_427ff05e95
Huye vendedor de Changan con enganche; denuncian fraude masivo
Whats_App_Image_2026_01_25_at_9_12_20_PM_6576aebcc7
Busca EUA a 'toda costa' a esposa regia de capo canadiense
escena_alexis_ortega_25ace32d69
Fallece Alexis Ortega, actor mexicano y doblaje de Spider-Man
publicidad
×