Capturan a murciélago en clínica 17 del IMSS en Monterrey

Elementos de los Rangers de la Guardia Forestal de Nuevo León atendieron un reporte ciudadano tras el hallazgo de un murciélago al interior de un área de sanitarios en la Clínica 17 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en el municipio de Monterrey.

Gracias a una intervención especializada que priorizó el bienestar del ejemplar y la seguridad de los derechohabientes, los agentes lograron el resguardo exitoso de un espécimen de la especie Tadarida brasiliensis.

Tras una evaluación rápida, se confirmó que el pequeño mamífero se encuentra en óptimas condiciones de salud, por lo que se ha programado su liberación en su hábitat natural durante el transcurso de esta noche.

A pesar de los mitos que suelen rodear a estos animales, la Guardia Forestal recordó a la población que los murciélagos desempeñan un papel crucial en la naturaleza.

La especie Tadarida brasiliensis es conocida por consumir grandes cantidades de insectos, funcionando como un control biológico natural contra plagas y manteniendo el equilibrio ambiental en las zonas urbanas y rurales.

¿Cómo actuar ante un hallazgo similar?

Las autoridades emitieron una serie de recomendaciones para la ciudadanía en caso de encontrar fauna silvestre en zonas habitacionales o edificios públicos.

Mantener la calma: No gritar ni realizar movimientos bruscos que puedan estresar al animal.

Evitar el contacto: En ninguna circunstancia se debe intentar manipular o tocar al ejemplar.

Aislar el área: De ser posible, cerrar la habitación y despejar el lugar para permitir que el personal capacitado realice las maniobras de rescate.

Reporte inmediato: Comunicarse directamente con la Guardia Forestal al teléfono 81 1608 7511.

