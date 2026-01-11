Rayados hace de FC Cincinnati su 'tienda de jugadores' favorita

A Monterrey le gusta ir de compras a Cincinnati, al punto de ser su mejor cliente.

Y es que, después de que Rayados hiciera oficial la llegada del extremo Luca Orellano, después de una semana de espera, la llegada del argentino marca un parteaguas, pues con esta compra, Monterrey se convirtió en el mayor cliente del club de la MLS.

Pues, desde 2023, cuando "La Pandilla" hizo su primera compra al Cincinnati FC, ha gastado un total de $12,3 millones de dólares en solo dos jugadores.

En 2023 pagó $7.8 millones de dólares por Brandon Vázquez, siendo el segundo traspaso más caro de su historia y, tres años después, desembolsó $4,5 millones de dólares por Luca Orellano, siendo la cuarta mayor venta para los norteamericanos.

Ya con Orellano en la Sultana del Norte y presentado oficialmente, podría hacer su debut en la Jornada 2 cuando visiten al Necaxa.

En su estadía de dos años en el Cincinnati, jugó 77 partidos, en los cuales registró 15 goles y 14 asistencias.

