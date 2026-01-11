Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
deportes_luca_orellano_631a858ea2
Deportes

Rayados hace de FC Cincinnati su 'tienda de jugadores' favorita

Con la llegada de Luca Orellano, Monterrey suma $12,3 mdd en fichajes al club de la MLS desde 2023, convirtiéndose en su principal comprador

  • 11
  • Enero
    2026

A Monterrey le gusta ir de compras a Cincinnati, al punto de ser su mejor cliente.

Y es que, después de que Rayados hiciera oficial la llegada del extremo Luca Orellano, después de una semana de espera, la llegada del argentino marca un parteaguas, pues con esta compra, Monterrey se convirtió en el mayor cliente del club de la MLS.

Pues, desde 2023, cuando "La Pandilla" hizo su primera compra al Cincinnati FC, ha gastado un total de $12,3 millones de dólares en solo dos jugadores.

En 2023 pagó $7.8 millones de dólares por Brandon Vázquez, siendo el segundo traspaso más caro de su historia y, tres años después, desembolsó $4,5 millones de dólares por Luca Orellano, siendo la cuarta mayor venta para los norteamericanos.

Ya con Orellano en la Sultana del Norte y presentado oficialmente, podría hacer su debut en la Jornada 2 cuando visiten al Necaxa.

En su estadía de dos años en el Cincinnati, jugó 77 partidos, en los cuales registró 15 goles y 14 asistencias.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

tamaulipas_53e73019a5
Invasión de predios en Altamira; denuncian despojo en El Repecho
15333424_87fa_44a0_951b_cad9444df771_4bb53b739a
Rehabilita Monterrey dos parques con una inversión de $9 mdp
Baja_afluencia_kinder_e83a117cf1
Baja asistencia de menores a jardin de niños por frío
publicidad

Últimas Noticias

deportes_rayados_bajas_jornada_2_1a32055262
Rayados llega parchado a Aguascalientes para enfrentar al Necaxa
Whats_App_Image_2026_01_12_at_7_00_13_PM_df28d262f4
Impulsa bajas temperaturas consumo de caldo de res en la región
Whats_App_Image_2026_01_12_at_7_02_27_PM_53dd958258
Muere hombre electrocutado al instalar un clima en Escobedo
publicidad

Más Vistas

Estudiante_regio_fallece_mientras_esquiaba_990abb281a
Fallece estudiante regio al practicar esquí en Nuevo México
familia_intoxicada_kfc_monterrey_calusurado_solidaridad_2119f5ff5e
Clausura KFC en Monterrey por intoxicación de una familia
EH_UNA_FOTO_2026_01_11_T123148_576_d89f6818ed
Enfrenta Nuevo León frío extremo y lluvias por tormenta invernal
publicidad
×