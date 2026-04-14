México ‘jugará’ en los Playoffs de la NBA 2025-2026
Este martes inicia la postemporada con la ronda de Play-In, en la que estará presente el mexicano Jaime Jáquez Jr., quien es elemento de Miami Heat
- 14
-
Abril
2026
Los Playoffs de la Temporada 2025-2026 del baloncesto de la National Basketball Association (NBA), que comienzan este martes con la fase de Play-In, tendrán “sabor” a México.
Y es que en esta ronda estará presente el basquetbolista mexicano Jaime Jáquez Junior, quien es jugador del Heat de Miami, que este martes visitan a los Hornets de Charlotte, en duelo de la División Este.
Jáquez nació en California, pero es azteca por parte de sus abuelos paternos y de su papá, que son mexicanos.
La campaña pasada, Jáquez ya vio actividad en la postemporada con el conjunto de Florida… por lo que forma parte de la lista de elementos mexicanos que han disputado la fase final en el mejor basquetbol del mundo, junto a Eduardo Nájera, Gustavo Ayón, Jorge Gutiérrez y Juan Toscano-Anderson.
Otro azteca que estuvo en la NBA fue Horacio Llamas, que fue el primer jugador mexicano en la NBA, pero nunca disputó encuentros de Playoffs.
Jáquez intentará igualar a Juan Toscano-Anderson, quien es el único jugador mexicano en la historia de la NBA en ganar un Campeonato; esto fue en la temporada 2021-2022 con los Golden State Warriors, al vencer en la Final a Celtics de Boston, por 4-2 en la serie.
Fichas
Basquetbol
NBA 2025-2026
Playoffs - Play-In
Este martes
División Este
Miami Vs. Charlotte
Spectrum Center
17:30 horas
Tiempo de Monterrey
División Oeste
Portland Vs. Phoenix
Mortgage Matchup Center
20:00 horas
Tiempo de Monterrey
Este miércoles
División Este
Orlando Vs. Filadelfia
Xfinity Mobile Arena
17:30 horas
Tiempo de Monterrey
División Oeste
Golden State en Clippers
Intuit Dome
20:00 horas
Tiempo de Monterrey
Entérate
Ellos son los basquetbolistas mexicanos que han disputado juegos de Playoffs en la NBA:
- Eduardo Nájera, con Dallas, Denver y Nueva Jersey
- Gustavo Ayón, con Milwaukee
- Jorge Gutiérrez, con Brooklyn, Milwaukee Bucks y Charlotte
- Juan Toscano-Anderson, con Golden State
- Jaime Jáquez Junior, con Miami
Comentarios
Notas Relacionadas
Últimas Noticias
Más Vistas