México ‘jugará’ en los Playoffs de la NBA 2025-2026

Los Playoffs de la Temporada 2025-2026 del baloncesto de la National Basketball Association (NBA), que comienzan este martes con la fase de Play-In, tendrán “sabor” a México.

Y es que en esta ronda estará presente el basquetbolista mexicano Jaime Jáquez Junior, quien es jugador del Heat de Miami, que este martes visitan a los Hornets de Charlotte, en duelo de la División Este.

Jáquez nació en California, pero es azteca por parte de sus abuelos paternos y de su papá, que son mexicanos.

La campaña pasada, Jáquez ya vio actividad en la postemporada con el conjunto de Florida… por lo que forma parte de la lista de elementos mexicanos que han disputado la fase final en el mejor basquetbol del mundo, junto a Eduardo Nájera, Gustavo Ayón, Jorge Gutiérrez y Juan Toscano-Anderson.

Otro azteca que estuvo en la NBA fue Horacio Llamas, que fue el primer jugador mexicano en la NBA, pero nunca disputó encuentros de Playoffs.

Jáquez intentará igualar a Juan Toscano-Anderson, quien es el único jugador mexicano en la historia de la NBA en ganar un Campeonato; esto fue en la temporada 2021-2022 con los Golden State Warriors, al vencer en la Final a Celtics de Boston, por 4-2 en la serie.

Fichas

Basquetbol

NBA 2025-2026

Playoffs - Play-In

Este martes

División Este

Miami Vs. Charlotte

Spectrum Center

17:30 horas

Tiempo de Monterrey

División Oeste

Portland Vs. Phoenix

Mortgage Matchup Center

20:00 horas

Tiempo de Monterrey

Este miércoles

División Este

Orlando Vs. Filadelfia

Xfinity Mobile Arena

17:30 horas

Tiempo de Monterrey

División Oeste

Golden State en Clippers

Intuit Dome

20:00 horas

Tiempo de Monterrey

Entérate

Ellos son los basquetbolistas mexicanos que han disputado juegos de Playoffs en la NBA:

Eduardo Nájera, con Dallas, Denver y Nueva Jersey

Gustavo Ayón, con Milwaukee

Jorge Gutiérrez, con Brooklyn, Milwaukee Bucks y Charlotte

Juan Toscano-Anderson, con Golden State

Jaime Jáquez Junior, con Miami

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