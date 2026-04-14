Harfuch confirma rescate de edil de Taxco; refuerzan operativo

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó este martes la localización con vida del alcalde de Taxco de Alarcón, Juan Andrés Vega Carranza, y su padre, quienes habían sido privados de la libertad el pasado 11 de abril.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, el funcionario detalló que el rescate fue resultado de un operativo coordinado entre fuerzas federales y autoridades estatales de Guerrero y Estado de México, con apoyo de inteligencia, despliegue terrestre y aeronaves.

“En seguimiento a estos hechos, se implementó una operación conjunta con la participación de Defensa Nacional, Marina, Fiscalía General de la República, Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad, en coordinación con las autoridades de Guerrero y Estado de México”, señaló.

Lee la nota completa: Rescatan alcalde de Taxco junto a su padre tras sufrir secuestro

García Harfuch explicó que las labores de inteligencia permitieron identificar posibles rutas de traslado de las víctimas hacia territorio mexiquense, donde finalmente fueron ubicadas y resguardadas.

Posteriormente, ambas personas fueron trasladadas vía aérea a Iguala, Guerrero, donde se les realizaron valoraciones médicas y psicológicas.

“Se desarrollaron labores de inteligencia y análisis técnico que permitieron identificar posibles rutas de desplazamiento hacia el Estado de México, donde finalmente fueron localizados”, puntualizó.

El titular de la SSPC aseguró que, aunque las víctimas ya se encuentran a salvo, las operaciones continúan con el objetivo de capturar a los responsables.

“Estas operaciones continúan para identificar y detener a los responsables de estos hechos”, afirmó.

Apuntan a La Familia Michoacana

De acuerdo con las primeras líneas de investigación, el caso estaría vinculado con integrantes del grupo criminal La Familia Michoacana, organización señalada por delitos como secuestro, extorsión y homicidio en distintas regiones del país.

El funcionario subrayó que las autoridades mantienen un seguimiento puntual del caso y trabajan en coordinación con fiscalías estatales para fortalecer las indagatorias.

Golpes al crimen organizado en el país

En el mismo informe, García Harfuch dio a conocer diversas acciones relevantes del Gabinete de Seguridad en el último mes, destacando aseguramientos y detenciones en distintas entidades:

En Tijuana, Baja California, se decomisaron más de 1.5 toneladas de metanfetamina.

En operativos en Ciudad de México y Estado de México, fueron detenidas 10 personas, entre ellas Adrián Michel “N”, alias “Terry”, líder del Cártel Nuevo Imperio.

En Culiacán, Sinaloa, fue capturado Samuel Ramírez Jr buscado por el FBI por homicidio.

En San Luis Río Colorado, se aseguraron más de 1,800 kilos de cocaína.

En Nogales, Sonora, fue inhabilitado un túnel clandestino de 79 metros hacia Estados Unidos.

Además, destacó resultados acumulados desde octubre de 2024 a marzo de 2026:

49,530 detenidos

25,700 armas aseguradas

Casi 500 toneladas de droga decomisadas

2,330 laboratorios clandestinos desmantelados

Estrategia contra la extorsión

El secretario también resaltó avances en la Estrategia Nacional contra la Extorsión, que ha permitido evitar la mayoría de los intentos de este delito gracias al uso del número 089.

“Se han atendido más de 180 mil llamadas… el 88 por ciento de estos intentos fueron evitados”, detalló.

Asimismo, informó que más de mil 100 presuntos extorsionadores han sido detenidos en 24 estados del país.

Nueva Escuela de Mandos en seguridad

Como parte de la estrategia federal, García Harfuch anunció la puesta en marcha de la Escuela para Mandos dentro de la Academia Nacional de Seguridad Pública, orientada a profesionalizar a los cuerpos de seguridad en los tres niveles de gobierno.

“El objetivo es contar con mandos altamente preparados para atender a la ciudadanía con honestidad, disciplina y una profunda convicción de servicio”, indicó.

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