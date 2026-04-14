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Inicia nuevo juicio por la muerte de Maradona en Argentina

El proceso reinicia tras la anulación del primero en 2025 y vuelve a poner bajo la lupa a siete profesionales de la salud por la muerte del ídolo

  • 14
  • Abril
    2026

El segundo juicio por la muerte de Diego Maradona comenzó este martes en los tribunales de San Isidro, en las afueras de Buenos Aires, con la presencia de familiares del astro y en medio de una gran expectación mediática.

El proceso judicial, que se prevé se extienda por aproximadamente tres meses, retoma desde cero luego de que el primer juicio fuera anulado en mayo de 2025 tras un escándalo que involucró a una magistrada.

Lee aquí la nota completa: Anulan juicio por muerte de Diego Maradona en Argentina

Familia presente y fuerte atención mediática

Alrededor de las 10:00 hora local, las hijas del exfutbolista, Jana Maradona, Gianinna Maradona y Dalma Maradona, arribaron por separado a los tribunales.

Mientras Jana y Gianinna enfrentaron a decenas de cámaras, Dalma optó por una estrategia discreta junto a su abogado Fernando Burlando para evitar la exposición mediática.

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El primer proceso fue suspendido luego de que una jueza fuera inhabilitada por participar de forma clandestina en la grabación de un documental sobre el caso, lo que obligó a reiniciar todo el juicio.

También te puede interesar: Jueza de caso por muerte de Maradona renuncia por escandalo

En esta nueva instancia, todas las pruebas y testimonios deberán ser presentados nuevamente, aunque la lista de testigos se redujo a cerca de un tercio respecto al proceso original.

Acusados y posturas de la defensa

Entre los imputados se encuentran siete profesionales de la salud. La primera en llegar fue la psiquiatra Agustina Cosachov, acusada de presuntas irregularidades en el tratamiento médico del exfutbolista.

Su defensa, encabezada por Vadim Mischanchuk, aseguró confiar “plenamente” en el nuevo tribunal y sostuvo que no existe responsabilidad penal dolosa en la muerte de Maradona.

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El principal acusado es el neurocirujano Leopoldo Luque, quien fuera médico de cabecera del ídolo y que evitó hacer declaraciones a su llegada.

El tribunal está conformado por los jueces Alberto Gaig, Alejandro Horacio Lago y Alberto Ortolani, quienes deberán analizar nuevamente las pruebas en un caso que ha generado gran repercusión en Argentina y el mundo.

La muerte de Maradona, ocurrida en noviembre de 2020, sigue siendo uno de los episodios más sensibles en la historia reciente del deporte, y este nuevo juicio buscará determinar si hubo responsabilidades penales en su fallecimiento.


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