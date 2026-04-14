Ataque armado en Tres Marías deja un muerto y un menor herido

Un ataque armado registrado la tarde-noche del lunes 13 de abril de 2026 en Tres Marías dejó como saldo un hombre muerto y un menor de edad herido, informaron autoridades locales.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 18:50 horas sobre la calle Tláloc, en esta comunidad perteneciente al municipio de Huitzilac, donde vecinos alertaron a los servicios de emergencia tras escuchar múltiples detonaciones de arma de fuego.

Víctimas dentro de un vehículo

Al arribar al sitio, elementos de seguridad localizaron un vehículo Chevrolet Aveo color negro, en cuyo interior se encontraban dos personas.

El conductor presentaba un impacto de bala en la cabeza y ya no contaba con signos vitales, mientras que un menor de edad resultó con múltiples lesiones.

Paramédicos brindaron atención inmediata al menor, quien fue trasladado de urgencia a un hospital cercano para recibir atención especializada.

Durante las diligencias en el lugar, peritos recolectaron al menos cinco casquillos percutidos, mientras la zona fue acordonada para facilitar las labores de investigación.

La Fiscalía Regional Metropolitana inició la carpeta correspondiente para esclarecer el móvil del ataque.

Posteriormente, personal del Servicio Médico Forense realizó el levantamiento del cuerpo.

Hasta ahora, autoridades de Morelos no han reportado personas detenidas por estos hechos, mientras continúan las investigaciones para dar con los responsables del ataque.

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