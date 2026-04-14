Francia busca vetar concierto de Kanye West en Marsella

El Gobierno de Francia estudia todas las opciones legales para impedir el concierto del rapero Kanye West, previsto para el próximo 11 de junio en el estadio Vélodrome de Marsella, en medio de la controversia por sus declaraciones antisemitas.

El ministro del Interior, Laurent Nuñez, analiza las vías jurídicas disponibles para bloquear la que sería la única presentación del artista en territorio francés durante su actual gira internacional, según reportes de la prensa local.

Las autoridades locales ya han manifestado su oposición. El alcalde de Marsella, Benoît Payan, expresó desde marzo su rechazo a que la ciudad se convierta en “una vitrina para quienes promueven el odio y el nazismo desinhibido”.

El concierto forma parte del tour mundial del artista, denominado Ye Live Concert Tour, que contempla presentaciones en diversos países hasta agosto.

Antecedentes en Reino Unido

La polémica en torno a West no es nueva. El pasado 7 de abril, el Gobierno del Reino Unido confirmó la prohibición de entrada del músico debido a sus reiteradas declaraciones antisemitas.

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Además, los organizadores del Wireless Festival cancelaron su participación como cabeza de cartel en el evento previsto del 10 al 12 de julio en Londres.

El rapero, de 48 años, ha generado controversia en los últimos años por declaraciones en las que expresó simpatía hacia Adolf Hitler. Incluso, llegó a publicar una canción de apología al dictador, aunque en enero ofreció disculpas y atribuyó su comportamiento a un episodio bipolar.

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Pese a ello, West continúa con su gira internacional, que también incluye una parada en Madrid, donde se prevé un concierto el 30 de julio en el estadio Riyadh Air Metropolitano.

La decisión final de las autoridades francesas marcará el futuro de su presentación en Marsella y podría sentar un precedente sobre la gestión de artistas envueltos en controversias por discursos de odio.

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