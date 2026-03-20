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México revela su jersey de visita para el Mundial 2026

La Selección Mexicana presentó su nuevo jersey blanco de visitante para el Mundial. Directivos subrayaron su peso histórico

  • 20
  • Marzo
    2026

La Selección Mexicana dio a conocer su nuevo uniforme de visitante para la Copa del Mundo 2026, una indumentaria que apuesta por el color blanco con detalles en negro, rojo y verde, en un diseño que busca transmitir identidad y elegancia.

El anuncio se realizó a través de redes sociales y un comunicado oficial, donde se mostraron las primeras imágenes del jersey que acompañará al tradicional uniforme verde, inspirado en el utilizado en Francia 1998.

El conjunto nacional debutará en el torneo el próximo 11 de junio en el Estadio México, donde enfrentará a Sudáfrica en el arranque de su participación como anfitrión.

Un diseño con identidad mexicana

El nuevo uniforme destaca por su base blanca, complementada con vivos en negro y rojo en cuello y mangas, además de detalles en verde que evocan la bandera nacional.

En la parte posterior del cuello aparece la frase “Somos México”, como símbolo de unidad.

Desde la marca deportiva, se explicó que el concepto va más allá de lo estético.

“Este jersey nace del cruce entre herencia y rendimiento. Queríamos que cada futbolista sintiera que no sólo porta una camiseta, sino una responsabilidad histórica”, señaló Pablo Cavallaro, directivo de Adidas México.

El diseño, añadieron, busca conectar el pasado con el presente, reflejando tanto la tradición futbolística como la exigencia competitiva del Mundial.

Desde la Federación Mexicana de Futbol también se destacó el significado del uniforme en un contexto de alta expectativa por el torneo que se disputará en casa.

“Este uniforme simboliza carácter y determinación. Queremos que cuando nuestros jugadores salten a la cancha, lo hagan sabiendo que visten historia”, afirmó Ivar Sisniega, presidente ejecutivo del organismo.

El directivo subrayó que cada partido en la Copa del Mundo representa una oportunidad para responder a la exigencia de la afición y dejar huella.

México será una de las sedes principales del Mundial 2026, junto con Estados Unidos y Canadá, en una edición histórica que reunirá a 48 selecciones.


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