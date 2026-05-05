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Internacional

Francia critica a EUA por amenazas arancelarias contra Europa

Emmanuel Macron criticó las amenazas arancelarias de EUA tras el anuncio de Trump de imponer un gravamen del 25% a los vehículos de la Unión Europeo

  • 05
  • Mayo
    2026

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, lanzó un llamado a la prudencia en medio de la creciente tensión comercial entre Estados Unidos y la Unión Europea, al advertir que ambas potencias “pierden el tiempo” con amenazas arancelarias.

Sus declaraciones se producen luego de que el mandatario estadounidense, Donald Trump, anunciara su intención de elevar hasta 25% los aranceles a automóviles y camiones procedentes de Europa.

Lee la nota completa: Impondrá Trump 25% de aranceles a autos de la Unión Europea

Durante una visita oficial a Armenia, Macron subrayó la necesidad de priorizar la cooperación entre aliados.

“Aliados como Estados Unidos y la Unión Europea tienen cosas mucho mejores que hacer que agitar amenazas de desestabilización”, afirmó el mandatario francés.

Añadió que, frente al actual entorno geopolítico, marcado por conflictos internacionales y volatilidad económica, lo que se requiere es “enviar un mensaje de estabilidad y confianza” a empresas y ciudadanos.

Reunión clave y defensa del acuerdo comercial

En paralelo, funcionarios comerciales de ambas partes tenían previsto reunirse en París para abordar el diferendo.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, defendió el acuerdo comercial alcanzado en 2025, que estableció un tope arancelario del 15% para la mayoría de los bienes.

“Un acuerdo es un acuerdo, y tenemos un acuerdo”, sostuvo, al tiempo que recalcó que su esencia radica en la “prosperidad, reglas comunes y fiabilidad”.

Advertencias de represalias desde Bruselas

Von der Leyen dejó claro que el bloque comunitario no descarta responder si Washington decide avanzar con nuevas medidas.

“Estamos preparados para cualquier escenario”, advirtió, en referencia a posibles acciones comerciales por parte de la Unión Europea.

Macron, por su parte, fue más allá al señalar que, si los compromisos se ponen en duda, “se reabriría todo” el marco de negociación, lo que obligaría a activar mecanismos de defensa comercial.

Impacto económico y trasfondo político

La amenaza arancelaria llega en un momento delicado para la economía global, afectada por tensiones en Medio Oriente.

Además, golpea directamente a la industria automotriz europea, particularmente a Alemania, uno de los principales exportadores del sector.

El canciller alemán, Friedrich Merz, ya había advertido sobre el impacto potencial, en medio de un clima político que también se ha tensado por declaraciones cruzadas entre Washington y líderes europeos.

Trump ha acusado a la Unión Europea de no cumplir con acuerdos comerciales previos, aunque sin detallar los incumplimientos.


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