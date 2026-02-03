Podcast
Escena

HUNTR/X actuará en los BAFTA con su primer show en vivo

HUNTR/X, el grupo ficticio de Las guerreras K-pop, se presentará en los BAFTA con “Golden”, en su debut en vivo fuera de EE.UU

  • 03
  • Febrero
    2026

Las estrellas del grupo de k-pop HUNTR/X, de la película Las guerreras K-pop (K-Pop Demon Hunters), se presentarán en la gala de los premios BAFTA el próximo 22 de febrero, en lo que marcará su primera actuación en vivo fuera de Estados Unidos, anunció este martes la organización.

Las cantantes EJAE (Rumi), Audrey Nuna (Mira) y Rei Ami (Zoey), quienes dan voz a la girlband ficticia, interpretarán el tema “Golden” sobre el escenario del Royal Festival Hall de Londres.

La canción forma parte de la banda sonora del filme y ha sido ampliamente reconocida a nivel internacional.

“Golden” ha cosechado importantes galardones, entre ellos el Globo de Oro a mejor canción original y el Grammy a mejor canción escrita para medios visuales, además de contar con dos nominaciones al Óscar, consolidándose como uno de los mayores éxitos musicales ligados al cine reciente.

Pese a su impacto, Las guerreras K-pop, dirigida por Maggie Kang y Chris Appelhans, no obtuvo nominaciones a los BAFTA. La Academia Británica consideró que la cinta no era elegible al haberse estrenado exclusivamente en Netflix y no haber pasado por salas de cine en el Reino Unido.

La actuación de HUNTR/X ha sido interpretada por algunos como un gesto compensatorio, luego de que el filme quedara fuera de categorías como mejor película de animación o mejor canción original.

Un trío “icónico” para la gala

La directora ejecutiva de Premios y Contenido de BAFTA, Emma Baehr, señaló que la organización está “encantada” de recibir al grupo y aseguró que esperan desplegar la alfombra roja para un “trío tan icónico”.

Por su parte, las artistas calificaron su participación como un “momento dorado” y afirmaron sentirse orgullosas de representar a la película y su mensaje positivo ante seguidores de todo el mundo.

Desde su estreno en junio de 2025, Las guerreras K-pop se convirtió en la película más vista en la historia de Netflix, con más de 500 millones de visualizaciones.

Además, “Golden” fue la canción más reproducida en streaming a nivel mundial durante ocho semanas, convirtiendo a HUNTR/X en el primer grupo femenino de k-pop en liderar el Billboard Hot 100.


Comentarios

Etiquetas:
