Senado recibe reformas de presidenta sobre comercio exterior

Se busca otorgar garantías de calidad a los productos agropecuarios de exportación y mejorar las condiciones laborales de quienes trabajan en el sector

  • 11
  • Marzo
    2026

El Senado de la República recibió este miércoles la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum para fortalecer el campo mexicano.

A través de redes sociales, la presidenta del Senado informó sobre la recepción de dichas propuestas.

En un mensaje, la legisladora precisó que la propuesta busca reformar los artículos 40, fracción I, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 15, fracciones IV y VI, de la Ley de Comercio Exterior; y adicionar el artículo 283 Quater a la Ley Federal del Trabajo.

Con esta inicitiva, se busca otorgar garantías de calidad a los productos agropecuarios de exportación y mejorar las condiciones laborales de quienes trabajan en este ramo, con el fin de fortalecer al campo mexicano”, expuso la senadora en su mensaje.

Llega iniciativa de reforma electoral a Cámara de Diputados

La presidenta Claudia Sheinbaum envió este miércoles a la Cámara de Diputados su iniciativa de reforma electoral, una propuesta que plantea cambios de fondo en el sistema político mexicano, entre ellos la reducción del presupuesto destinado a partidos y la eliminación de los senadores plurinominales.

Dicha iniciativa propone modificar diversos lineamientos en materia electoral, con el argumento de hacer más eficiente el gasto público y simplificar la representación legislativa.

Aquí te presentamos la nota completa: Llega iniciativa de reforma electoral a Cámara de Diputados


