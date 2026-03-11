Senado recibe reformas de presidenta sobre comercio exterior

El Senado de la República recibió este miércoles la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum para fortalecer el campo mexicano.

A través de redes sociales, la presidenta del Senado informó sobre la recepción de dichas propuestas.

Quiero informar que recibimos la iniciativa de la Presidenta @claudiashein para reformar los artículos 40, fracción I, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 15, fracciones IV y VI, de la Ley de Comercio Exterior y adicionar el artículo 283 Quater a la Ley… — Laura Itzel Castillo Juárez (@LauraI_Castillo) March 11, 2026

En un mensaje, la legisladora precisó que la propuesta busca reformar los artículos 40, fracción I, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 15, fracciones IV y VI, de la Ley de Comercio Exterior; y adicionar el artículo 283 Quater a la Ley Federal del Trabajo.

Con esta inicitiva, se busca otorgar garantías de calidad a los productos agropecuarios de exportación y mejorar las condiciones laborales de quienes trabajan en este ramo, con el fin de fortalecer al campo mexicano”, expuso la senadora en su mensaje.

Llega iniciativa de reforma electoral a Cámara de Diputados

La presidenta Claudia Sheinbaum envió este miércoles a la Cámara de Diputados su iniciativa de reforma electoral, una propuesta que plantea cambios de fondo en el sistema político mexicano, entre ellos la reducción del presupuesto destinado a partidos y la eliminación de los senadores plurinominales.

Dicha iniciativa propone modificar diversos lineamientos en materia electoral, con el argumento de hacer más eficiente el gasto público y simplificar la representación legislativa.

