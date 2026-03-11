Billie Eilish podría protagonizar el clásico de Sylvia Plath

La cantante Billie Eilish se encuentra en negociaciones avanzadas para protagonizar una nueva adaptación cinematográfica de la novela The Bell Jar, lo que marcaría su debut como actriz en la pantalla grande.

El proyecto será dirigido y escrito por Sarah Polley, ganadora del Premios Óscar al Mejor Guion Adaptado por la película Women Talking.

De concretarse el acuerdo, la artista dará vida a Esther Greenwood, la protagonista de la obra semiautobiográfica de la escritora Sylvia Plath.

La historia sigue a una joven universitaria brillante que obtiene una prestigiosa pasantía en Nueva York, pero que gradualmente entra en una profunda crisis emocional mientras lidia con presiones sociales, expectativas de género y problemas de salud mental en la década de 1950.

Publicada en 1963, poco antes de la muerte de Plath, la novela es considerada un clásico de la literatura feminista y una de las representaciones más influyentes sobre la depresión en la ficción moderna.

Producción de grandes estudios

La película será producida por Plan B Entertainment junto con StudioCanal, mientras que Focus Features se encuentra en proceso de cerrar un acuerdo para financiar y distribuir la cinta en Estados Unidos.

La producción estará a cargo de la productora Joy Gorman Wettels.

El proyecto marcaría el primer largometraje de Polley desde el éxito de Women Talking, que le valió el reconocimiento internacional y el Oscar en 2023.

Aunque la novela de Plath es ampliamente reconocida, llevarla nuevamente al cine ha sido un desafío para Hollywood.

La única adaptación cinematográfica estrenada hasta ahora llegó en 1979, protagonizada por Marilyn Hassett, pero fue duramente criticada por la prensa.

Desde entonces, varios proyectos quedaron en desarrollo sin concretarse, incluyendo versiones protagonizadas por Julia Stiles y Dakota Fanning, así como una propuesta que iba a ser dirigida por Kirsten Dunst.

Aunque sería su primer papel cinematográfico importante, Billie Eilish ya ha tenido algunas experiencias frente a cámara.

En 2023 participó como actriz invitada en la serie Swarm, lo que le valió elogios de la crítica y un People's Choice Awards a la Mejor Interpretación Televisiva del Año.

La artista también ha participado en proyectos audiovisuales como el documental Billie Eilish: The World's a Little Blurry y la película de concierto Happier Than Ever: A Love Letter to Los Angeles.

Además, próximamente estrenará Billie Eilish – Hit Me Hard and Soft: The Tour (Live in 3D), dirigida por James Cameron, cuyo lanzamiento en cines está previsto para el 8 de mayo.

La noticia sobre el posible debut cinematográfico de Eilish ha generado intenso debate en redes sociales.

Mientras muchos fans celebran la posibilidad de verla en un papel dramático tan complejo, otros se preguntan si el casting responde a su enorme popularidad o si realmente encajará en el tono introspectivo y oscuro de la historia.

Sin embargo, para varios analistas del entretenimiento, la sensibilidad artística de la cantante y la estética melancólica que caracteriza su música podrían convertirla en una elección interesante para encarnar a Esther Greenwood, uno de los personajes más complejos de la literatura moderna.

