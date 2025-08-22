México se lleva el oro en los dúos mixtos de natación artística

Este viernes, el dúo mexicano, conformado por Nayeli Mondragón y Diego Villalobos, se consagró campeón en la prueba de duetos mixtos de la natación artística de los Juegos Panamericanos Junior 2025 al obtener la medalla de oro.

Los mexicanos terminaron la competencia con una destacada puntuación total de 530.5151, resultado de su rendimiento en las rutinas técnica y libre. En segundo lugar se ubicaron los chilenos Theodora Garrido y Nicolás Campos, quienes lograron una puntuación de 435.3779, mientras que los brasileños Eduarda Mattos y Bernardo da Silva se quedaron con el tercer lugar al obtener 383.9433 puntos.

🥇🇲🇽 ¡Talento mexicano! Nayeli Mondragón y Diego Villalobos alcanzaron la medalla de oro en natación artística en la categoría de duelo mixto rutina libre. ¡Felicidades!#TodosSomosOlímpicos #ASU2025 pic.twitter.com/fljpiLusg8 — Comité Olímpico Mexicano (@COM_Mexico) August 22, 2025

Con esta victoria, México suma su segunda medalla de oro en la disciplina de natación artística, luego de que las mexicanas Daniela Ávila y Camila Argumedo también conquistaran el primer puesto en la prueba de duetos femeniles. Las mexicanas terminaron con una puntuación de 504.6625, y lograron superar a las canadienses Charlie Breault y Olena Verbisnka, quienes se llevaron la plata con 496.1705 puntos. El bronce fue para las estadounidenses Hyeonseo Ryou y Ana María Camero, con 489.9387 puntos.

🥇✨ ¡Camila y Daniela son de oro! Felicitamos a nuestras atletas por su participación en el dueto de natación artística en @asu2025Oficial.#TodosSomosOlímpicos #ASU2025 pic.twitter.com/8iVe3fhd9I — Comité Olímpico Mexicano (@COM_Mexico) August 22, 2025

Las competencias de natación artística concluirán este sábado, el mismo día que finalizan los Juegos Panamericanos Junior en Asunción, Paraguay.

México también brilla en karate y triatlón

En otras disciplinas, Ana Carolina Herrera destacó al ganar la medalla de oro en la categoría de 61 kilogramos en karate, al vencer a la brasileña Maria Simarro en una final reñida.

¡Ana Carolina Herrera toca el cielo en #Asu2025! 🇲🇽 La karateca conquista la medalla de oro 🥇 en la división -61 kilogramos, gracias a su triunfo sobre la brasileña Maria Simarro. 🥋



👉Es la presea máxima número 25 para México en la justa. pic.twitter.com/lLOup09455 — CONADE (@conadeoficial) August 22, 2025

Por su parte, el equipo mexicano de triatlón también brilló al conseguir la medalla de bronce en la prueba de equipo mixto. El cuarteto compuesto por María López, Regina Michel, Darell Zúñiga y Alfredo Rodríguez subió al podio tras una actuación sólida que les valió el tercer lugar en la competencia.

¡El triatlón nacional se despide de #Asu2025 con un bronce! 🇲🇽🥉 María López, Regina Michel, Darell Zúñiga y Alfredo Rodríguez suben al 3er. lugar del podio en la prueba de relevos mixtos con un tiempo de 1:24:41. pic.twitter.com/2vXSDMfFe0 — CONADE (@conadeoficial) August 22, 2025

