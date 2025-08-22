Cerrar X
Deportes

México se lleva el oro en los dúos mixtos de natación artística

Nayeli Mondragón y Diego Villalobos se impusieron por casi 100 puntos a sus mas cercanos perseguidores en duetos mixtos de los Juegos Panamericanos Junior 2025

  • 22
  • Agosto
    2025

Este viernes, el dúo mexicano, conformado por Nayeli Mondragón y Diego Villalobos, se consagró campeón en la prueba de duetos mixtos de la natación artística de los Juegos Panamericanos Junior 2025 al obtener la medalla de oro.

Los mexicanos terminaron la competencia con una destacada puntuación total de 530.5151, resultado de su rendimiento en las rutinas técnica y libre. En segundo lugar se ubicaron los chilenos Theodora Garrido y Nicolás Campos, quienes lograron una puntuación de 435.3779, mientras que los brasileños Eduarda Mattos y Bernardo da Silva se quedaron con el tercer lugar al obtener 383.9433 puntos.

Con esta victoria, México suma su segunda medalla de oro en la disciplina de natación artística, luego de que las mexicanas Daniela Ávila y Camila Argumedo también conquistaran el primer puesto en la prueba de duetos femeniles. Las mexicanas terminaron con una puntuación de 504.6625, y lograron superar a las canadienses Charlie Breault y Olena Verbisnka, quienes se llevaron la plata con 496.1705 puntos. El bronce fue para las estadounidenses Hyeonseo Ryou y Ana María Camero, con 489.9387 puntos.

Las competencias de natación artística concluirán este sábado, el mismo día que finalizan los Juegos Panamericanos Junior en Asunción, Paraguay.

México también brilla en karate y triatlón

En otras disciplinas, Ana Carolina Herrera destacó al ganar la medalla de oro en la categoría de 61 kilogramos en karate, al vencer a la brasileña Maria Simarro en una final reñida.

Por su parte, el equipo mexicano de triatlón también brilló al conseguir la medalla de bronce en la prueba de equipo mixto. El cuarteto compuesto por María López, Regina Michel, Darell Zúñiga y Alfredo Rodríguez subió al podio tras una actuación sólida que les valió el tercer lugar en la competencia.


