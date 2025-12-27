Podcast
Deportes

Cristina Ferral se despide de Tigres y llega a reforzar Chivas

El cambio de equipo de la defensora abre un nuevo capítulo tras años de títulos, liderazgo y referentes en el norte, sumando experiencia a Chivas

  27
  Diciembre
    2025

Cristina Ferral inicia una nueva etapa en su carrera en la Liga MX Femenil luego de concretarse su llegada a Chivas, movimiento que marca el cierre de un ciclo con Tigres Femenil. La defensora tamaulipeca se incorpora al conjunto rojiblanco en calidad de préstamo por un año, en una operación que responde a su intención de contar con mayor participación deportiva y asumir un nuevo reto dentro del futbol mexicano.

La salida de Ferral fue confirmada de manera oficial por Tigres mediante un mensaje institucional, en el que el club destacó su trayectoria y el impacto que tuvo durante su estancia. Tras más de seis años en la institución, la zaguera se despidió del equipo con el que se consolidó como referente y capitana dentro del circuito femenil nacional.

El cierre de una era con Tigres Femenil

Desde su llegada a las Amazonas en el Apertura 2018, procedente del Olympique de Marsella, Cristina Ferral se convirtió en una pieza constante dentro del proyecto deportivo de Tigres. A lo largo de su paso por el club, fue parte fundamental en la etapa más exitosa del equipo regiomontano.

Durante ese periodo, la defensora levantó seis títulos de Liga MX Femenil y tres Campeón de Campeonas, cifras que la colocan entre las futbolistas más ganadoras en la historia del torneo. Su nombre quedó ligado a finales, liguillas y momentos clave que definieron la hegemonía del club en el futbol femenil.

Liderazgo y peso dentro del vestidor

Más allá de los campeonatos, Ferral destacó por su liderazgo dentro y fuera de la cancha. Con más de 300 partidos disputados con Tigres, su presencia fue relevante también en el vestidor, donde fungió como una voz de experiencia y respaldo para las jugadoras más jóvenes.

Incluso en torneos recientes, cuando su participación en el terreno de juego fue menor, su influencia se mantuvo como parte del grupo, aportando continuidad y compromiso al proyecto deportivo.

La llegada de Cristina Ferral a Chivas

Chivas no tardó en oficializar la incorporación de la defensora y lo hizo resaltando su trayectoria nacional e internacional. A través de sus plataformas, el club presentó a Ferral ya vestida de rojiblanco y recorriendo el Estadio de Guadalajara, inmueble que será su nueva casa durante la temporada.

El arribo de la zaguera se da en un contexto en el que el conjunto tapatío busca reforzar su línea defensiva y competir por los primeros puestos de la Liga MX Femenil. La experiencia de Ferral en instancias decisivas es uno de los factores que influyeron en la operación.

Un nuevo reto en la Liga MX Femenil

Para Cristina Ferral, el préstamo a Chivas representa una oportunidad de reencontrarse con mayor regularidad en el campo y aportar su recorrido en un proyecto distinto al que encabezó durante años con Tigres. 

Con su incorporación, Chivas suma a una futbolista con amplio conocimiento del torneo y experiencia en competencias internacionales. El desempeño de Ferral en esta nueva etapa será seguido de cerca, tanto por la afición rojiblanca como por quienes han seguido su carrera desde sus inicios en la Liga MX Femenil.


Comentarios

