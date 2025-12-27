Podcast
Deportes

Raúl Jiménez iguala a Alexis y entra al top 7 latino en Premier

Raúl Jiménez llegó a 63 goles en la Premier League, igualó a Alexis Sánchez y se colocó séptimo entre los máximos goleadores latinoamericanos

  • 27
  • Diciembre
    2025

Raúl Jiménez continúa escribiendo su nombre con letras doradas en la historia de la Premier League.

El delantero mexicano marcó el gol de la victoria del Fulham ante el West Ham (1-0) y con ello alcanzó los 63 goles en el futbol inglés, una cifra que lo consolida entre los mejores latinoamericanos de todos los tiempos en la competición.

Un gol que vale historia

La anotación del llamado “Lobo de Tepeji” llegó en un momento clave del partido y significó tres puntos vitales para los Cottagers.

Pero más allá del resultado, el tanto permitió que Jiménez igualara a Alexis Sánchez y se colocara en el séptimo lugar histórico de goleadores latinos en la Premier League, de acuerdo con el ranking actualizado al 27 de diciembre de 2025.

Top 10 de goleadores latinoamericanos en la Premier League

  • Sergio “Kun” Agüero (Argentina) – 184 goles
  • Carlos Tévez (Argentina) – 84 goles
  • Roberto Firmino (Brasil) – 82 goles
  • Gabriel Jesús (Brasil) – 76 goles
  • Richarlison (Brasil) – 71 goles
  • Luis Suárez (Uruguay) – 69 goles
  • Raúl Jiménez (México) – 63 goles
  • Alexis Sánchez (Chile) – 63 goles
  • Diego Costa (Brasil) – 53 goles
  • Javier “Chicharito” Hernández (México) – 53 goles

Jiménez se encuentra ahora a solo seis goles de Luis Suárez, quien ocupa el sexto puesto, lo que abre la posibilidad de que el mexicano siga escalando posiciones en el corto plazo.

Consistencia y resiliencia

El atacante ha brillado tanto con el Wolverhampton Wanderers, donde es el máximo goleador histórico del club en Premier League, como con el Fulham, equipo al que llegó en 2023.

Su resurgir ha sido notable tras superar una grave fractura de cráneo en 2020, demostrando carácter, profesionalismo y un olfato goleador intacto.

Gran cierre de 2025

En el plano inmediato, Jiménez vive un gran momento.

Su gol de cabeza al minuto 85 ante el West Ham representó la tercera victoria consecutiva del Fulham y colocó al equipo en la mitad superior de la tabla.

Además, fue su segundo gol en partidos consecutivos dentro de la temporada 2025/26.

Raúl Alonso Jiménez Rodríguez, nacido el 5 de mayo de 1991 en Tepeji del Río, Hidalgo, es uno de los delanteros más importantes en la historia reciente del futbol mexicano.

Con 121 partidos y 44 goles con la selección nacional, ha disputado tres Copas del Mundo y ha sido figura en títulos recientes de la concacaf


