Amplio calendario de carreras para 2026 en Nuevo León

Extenso y emocionante será el Calendario Oficial de Carreras de Ruta 2026, dado a conocer por la Asociación de Atletismo de Nuevo León (AANLAC), el cual contempla competencias durante todo el año en distintas distancias y municipios del estado.

De acuerdo con el calendario, mayo y septiembre serán los meses con mayor número de eventos, con ocho carreras cada uno, mientras que marzo contará con tres medios maratones y octubre destacará con un triple maratón.

“Será un calendario muy amplio que iniciaremos el próximo domingo 4 de enero con el 5K de la Fundación de Ciudad Guadalupe, en su edición número 22. A partir de ahí, semana a semana se desprenderán eventos en distancias de 1, 5, 6, 10, 15, 21, 30 y 42 kilómetros durante todo 2026”, informó Violeta Ávila Torres, presidenta de la AANLAC.

Las competencias se realizarán en los distintos municipios del área metropolitana de Monterrey, Montemorelos, además de incluir pruebas tradicionales como la Carrera Tarahumara y la edición 29 del Coahuila 21K.

Uno de los aspectos más relevantes del calendario es la realización de 12 carreras de 21 kilómetros, programadas en los meses de febrero, marzo, abril, mayo, junio, agosto y octubre.

En octubre, específicamente los días 30 y 31, y el 1 de noviembre, se celebrará por quinta ocasión el Triple Maratón Internacional Monterrey. Posteriormente, el 8 de noviembre se llevará a cabo una nueva prueba de 30 kilómetros, mientras que el cierre de las pruebas de ultra distancia será con el Maratón Powerade, programado para el 13 de diciembre.

“Hemos observado cómo los corredores de Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas y San Luis Potosí han ido emigrando a distancias mayores, particularmente al medio maratón de 21 kilómetros. Esto se refleja en un calendario con 12 pruebas de esta distancia, lo que habla del nivel de exigencia y preparación de nuestros deportistas”, señaló Luciano Ramírez Gallardo, asesor técnico de la AANLAC.

Para el 2026, los organizadores estiman una participación cercana a 100 mil deportistas, incluyendo atletas de pruebas de ruta, pista y campo, a lo largo de todo el año.

La mayoría serán corredores con alta preparación físico-atlética que participan de manera constante, además de niños de 10 a 13 años y jóvenes de 14 a 17, quienes se integran como nuevas generaciones tanto en modalidad recreativa como competitiva.

