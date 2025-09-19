México, segundo país que solicitó más boletos para el Mundial

La FIFA dio a conocer que la preventa de boletos del Mundial 2026, realizada con Visa, alcanzó cifras históricas: 4.5 millones de solicitudes de 216 países y territorios en tan solo diez días.

El evento se jugará del 11 de junio al 19 de julio de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.

Entre los países con mayor número de solicitudes, Estados Unidos lideró la lista, seguido de México y Canadá. Esto evidencia el interés de los aficionados mexicanos por asistir a partidos en su país y vivir de cerca el torneo más grande de la historia de la FIFA.

🗞️ More than 4.5 million fans enter draw for first FIFA World Cup 26™ ticket sales phase



⚽️ Fans from 216 countries and territories entered the Visa Presale Draw, with the highest number of applications submitted by residents of hosts Canada, Mexico and the United States



⚽️… pic.twitter.com/67zRp0EZZB — FIFA Media (@fifamedia) September 19, 2025

Además de los tres anfitriones, otras naciones con alta demanda fueron Alemania, Inglaterra, Brasil, Argentina, Colombia, España e Italia, destacando la pasión global por el futbol y la expectativa por la Copa Mundial en América del Norte.

Los aficionados que aplicaron participarán en un sorteo aleatorio, y serán notificados por correo electrónico a partir del 29 de septiembre.

Cabe señalar que los boletos estarán disponibles para compra a partir del 1 de octubre, con precios desde 60 dólares para los partidos de fase de grupos y opciones individuales para los 104 encuentros.

Por otra parte, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, calificó la participación como un reflejo del interés global:

“Estas cifras muestran que el mundo entero quiere ser parte de la Copa Mundial de la FIFA 26, el torneo más grande e inclusivo de la historia”.

