mundial_2026_mexico_9988f787c0
Deportes

México, segundo país que solicitó más boletos para el Mundial

México se posicionó como el segundo país con mayor número de solicitudes en la preventa de boletos del Mundial 2026, que se disputará en EUA, México y Canadá

  • 19
  • Septiembre
    2025

La FIFA dio a conocer que la preventa de boletos del Mundial 2026, realizada con Visa, alcanzó cifras históricas: 4.5 millones de solicitudes de 216 países y territorios en tan solo diez días.

El evento se jugará del 11 de junio al 19 de julio de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.

Entre los países con mayor número de solicitudes, Estados Unidos lideró la lista, seguido de México y Canadá. Esto evidencia el interés de los aficionados mexicanos por asistir a partidos en su país y vivir de cerca el torneo más grande de la historia de la FIFA.

Además de los tres anfitriones, otras naciones con alta demanda fueron Alemania, Inglaterra, Brasil, Argentina, Colombia, España e Italia, destacando la pasión global por el futbol y la expectativa por la Copa Mundial en América del Norte.

Los aficionados que aplicaron participarán en un sorteo aleatorio, y serán notificados por correo electrónico a partir del 29 de septiembre.

Cabe señalar que los boletos estarán disponibles para compra a partir del 1 de octubre, con precios desde 60 dólares para los partidos de fase de grupos y opciones individuales para los 104 encuentros.

Por otra parte, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, calificó la participación como un reflejo del interés global:

“Estas cifras muestran que el mundo entero quiere ser parte de la Copa Mundial de la FIFA 26, el torneo más grande e inclusivo de la historia”.


Comentarios

