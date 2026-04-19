¡Orgullo regio! Abdel Paul gana campeonato nacional en Monterrey

El boxeador regiomontano, originario de la colonia Linda Vista, Abdel Paul Cázares se proclamó campeón nacional súper gallo tras imponerse por decisión unánime al peleador originario de Puerto Vallarta Juan 'pikachu' Becerra en Monterrey, dentro de una cartelera que marcó el debut de Juan Manuel Márquez como promotor.

Dominio de Abdel Paul a lo largo del combate

En una pelea pactada a 10 rounds, 'The Alpha Dog' mostró mayor control y consistencia frente a Juan Becerra, imponiendo su estilo desde los primeros asaltos y manteniendo el ritmo durante toda la contienda.

El pugilista regiomontano utilizó su guardia zurda para manejar la distancia y conectar combinaciones efectivas, llevando en varios momentos a su rival contra las cuerdas.

Durante el combate, Becerra sufrió dos knockdowns, aunque logró ponerse de pie en ambas ocasiones para continuar en la pelea, mostrando resistencia pese a la presión constante de su oponente.

Aunque el combate fue dinámico y con intercambio constante de golpes, Abdel Paul apostó por el volumen de ataque y la precisión, lo que le permitió marcar diferencia en las tarjetas.

La actuación de Becerra también se vio afectada por sanciones, luego de que le fueran restados dos puntos en distintos rounds debido a golpes bajos reiterados sobre Abdel Paul.

Al finalizar los diez episodios, los jueces otorgaron la victoria a Abdel Paul por decisión unánime, con puntuaciones de 99-89, 96-92 y 98-90, reflejando su dominio a lo largo del combate.

Debut de Márquez como promotor

La pelea formó parte de la función Gloves & Glory II, evento que representó el debut del ex campeón mundial Juan Manuel Márquez como promotor de boxeo, con el objetivo de impulsar nuevas figuras del pugilismo nacional.

La cartelera se llevó a cabo en el Showcenter Complex de Monterrey y reunió a diversos prospectos en una jornada que incluyó múltiples combates profesionales.

Con este resultado, Abdel Paul Cázares aumenta su récord invicto a 10 peleas ganadas y suma su primer campeonato nacional, consolidándose como uno de los prospectos a seguir en la división súper gallo.

El título representa un paso importante en su carrera, abriendo la posibilidad de enfrentar rivales de mayor nivel y buscar proyección en escenarios de mayor alcance dentro del boxeo profesional.

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