México vs Sudáfrica el minuto a minuto en la Copa Mundial FIFA™

La Selección Mexicana enfrentó a Sudáfrica en el primer duelo de la justa mundialista, dentro de la actividad del Grupo A, en el Estadio Ciudad de México.

Esta fue la alineación titular de México contra Sudáfrica: Raúl Rangel; Jesús Gallardo, Johan Vásquez, César Montes, Israel Reyes; Erik Lira, Brian Gutiérrez, Álvaro Fidalgo; Julián Quiñones, Raúl Jiménez, Roberto Alvarado.

Alineación de Sudáfrica ante México: Ronwen Williams; Aubrey Modiba, Mbekezeli Mbokazi, Nkosinathi Sibisi, Khuliso Mudau; Ime Okon; Teboho Mokoeka, Sphephelo Sithole; Jayden Adams; Lyle Foster, Iqraam Rayners.

México vs Sudáfrica el minuto a minuto

Saltan los equipos a la cancha para la ceremonia previa al silbatazo inicial.

Minuto 0: Arranca el duelo que pone en marcha el Mundial 2026 en el Estadio Ciudad de México.

Minuto 4: Raúl Jiménez saca un potente disparo que el portero Ronwen Williams manda a tira de esquina. México ya avisó.

Minuto 9: ¡Gooool! Julián Quiñones marca el 1-0 para México con un tiro de pierna derecha que pasa en medio de las piernas del guardameta.

Minuto 19: Julián Quiñones dispara por encima del arco.

Minuto 22: Amonestan a Brian Gutiérrez, de México.

Minuto 24: Pausa para hidratación.

Minuto 35: Jesús Gallardo, de México, desborda por izquierda, centra raso, pero el portero Williams se queda con el balón.

Minuto 41: Williams, portero de Sudáfrica, ataja disparo de Raúl Jiménez.

Minuto 42: Tiro raso a la base del poste de Julián Quiñones. México cerca del segundo gol.

Minuto 44: Disparo de media distancia de Sudáfrica, pero a las manos del portero "Tala" Rangel.

Minuto 45: Se agregan cuatro minutos a la primera parte.

Minuto 45 + 4: Termina la primera mitad con el marcador a favor de México por 1-0.

Arranca el segundo tiempo.

México sigue arriba 1-0 en el marcador

Minuto 49: Expulsan a Sithole de Sudáfrica, por cometerle falta a Raúl Jiménez y ser el último hombre, en opción clara de gol.

Minuto 55: Tiro de media distancia de Sudáfrica, a las manos del portero azteca.

Minuto 61': Cambio de Sudáfrica. Sale Jayden Adams, ingresa Themba Zwane.

Minuto 66: Alvaro Fidalgo sale de la cancha y entra Gilberto Mora.

Minuto 66: Gol de México.

Minuto 79: Sale Julian Quiñones e ingresa Alexis Vega.

Minuto 81: Los aficionados mexicanos cantan en la tribuna del Estadio Ciudad de México el famoso Cielito Lindo.

Minuto 83: Expulsión a Zwane de Sudáfrica por manotazo a Roberto Alvarado.

Minuto 90: Se agregan siete minutos.

Minuto 90+2: Expulsan a César Montes, defensa de México.

Finaliza el partido. México derrota a Sudáfrica 2-0.

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