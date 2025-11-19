MLB entregará los documentos de la investigación sobre apuestas

Las Grandes Ligas de Béisbol dijeron que cumplirán con la solicitud de un comité del Senado de entregar documentos que detallan las investigaciones sobre apuestas.

Los senadores Ted Cruz y Maria Cantwell, del Comité de Comercio, Ciencia y Transporte, enviaron el lunes una carta al comisionado de béisbol, Rob Manfred, solicitando información antes del 5 de diciembre. La solicitud se produjo tras las acusaciones formales contra los lanzadores de Cleveland, Emmanuel Clase y Luis Ortiz, por presuntamente recibir sobornos para amañar lanzamientos a favor de apostadores. Ambos se han declarado inocentes.

“Vamos a responder de forma completa, cooperativa y puntual a la investigación del Senado”, dijo Manfred el miércoles durante una conferencia de prensa en una reunión de propietarios.

Dos días después de que se hicieran públicas las acusaciones el 9 de noviembre , la MLB dijo que sus operadores de juego autorizados limitarán las apuestas en lanzamientos individuales a $200 dólares y los excluirán de las apuestas combinadas.

“Creemos que las medidas que hemos tomado para limitar el tamaño de estas apuestas especiales y prohibir las apuestas combinadas basadas en ellas son un cambio realmente significativo que debería reducir el incentivo para que alguien participe de manera inapropiada”, dijo Manfred.

Dijo que era demasiado pronto para decir si la MLB tomará una postura sobre los mercados de predicción, en los que los contratos se negocian en función de eventos reales como los resultados de los partidos.

“Somos muy conscientes de los problemas, del diferente marco regulatorio, pero no estoy en posición de articular públicamente una postura al respecto”, dijo.

Manfred afirmó que la investigación interna de la MLB sobre los lanzadores de Cleveland no tenía un plazo establecido. Ortiz fue suspendido con goce de sueldo el 3 de julio y Clase el 28 de julio . No recibirán salario adicional hasta el día inaugural, el 25 de marzo .

“Creemos que debemos aprovechar el período de inactividad para asegurarnos de llevar a cabo la investigación más exhaustiva y completa posible”, dijo Manfred.

La MLB está ayudando a los jugadores que han recibido amenazas relacionadas con las apuestas tras el fallo del Tribunal Supremo de Estados Unidos de 2018 que legalizó las apuestas deportivas en la mayoría de los estados.

“Desde hace tiempo contamos con servicios disponibles para los jugadores que reciben amenazas de este tipo, ofreciéndoles apoyo a través de las fuerzas del orden”, afirmó. “Nos lo tomamos muy en serio y brindamos apoyo de forma continua”.

Negociaciones colectivas

Manfred evitó hablar sobre las posiciones de la gerencia en la negociación colectiva para un contrato laboral que reemplace el acuerdo que vence en diciembre de 2026 y sobre si la MLB tiene la intención de impulsar un sistema de tope salarial.

“Tenemos un segmento importante de nuestros aficionados que se han manifestado abiertamente sobre el tema del equilibrio competitivo y, en general, tratamos de prestar atención a nuestros aficionados, por lo que es un tema de conversación”, fue lo máximo que dijo.

Se prevé que la MLB inicie un cierre patronal el 2 de diciembre de 2026, con el fin de intentar llegar a un acuerdo sin acortar la temporada 2027.

“Desde que trabajo en el béisbol, nunca he perdido un partido y mi objetivo es ganar el próximo manteniendo ese récord intacto”, dijo Manfred, quien se unió al personal de la MLB en 1998. “Hay mucho trabajo por hacer de aquí a entonces, pero ese es mi objetivo”.

Cambios en el descanso del Juego de Estrellas

El draft amateur se adelanta un día, al sábado anterior al Juego de Estrellas, y el Juego de Futuras Estrellas se pospone al domingo y será seguido por un nuevo evento con exjugadores y celebridades. NBC transmitirá la primera hora del draft y el resto de la ronda por Peacock y MLB Network. NBC también transmitirá el Juego de Futuras Estrellas.

Regresar a Iowa

El partido del Campo de los Sueños se reanudará el 13 de agosto con el encuentro entre Minnesota y Filadelfia en Dyersville, Iowa, que se transmitirá por Netflix. El Campo de los Sueños, escenario de la película de 1989, fue sede del partido entre los Yankees y los White Sox en 2021 , y de los Cubs y los Reds al año siguiente, antes de cerrar por renovaciones. Los St. Paul Saints, equipo de Triple-A, se enfrentarán a los Iowa Cubs en el mismo estadio el 11 de agosto.

Manfred dijo que la MLB planea jugar en Iowa regularmente, pero quizás no anualmente.

Milwaukee jugará contra Atlanta en el Clásico de la Liga Pequeña en Williamsport, Pensilvania, el 23 de agosto.

Pitch.com

La MLB firmó un acuerdo de seis años hasta 2031 con Pitch.com, el dispositivo electrónico que los receptores utilizan para señalar los lanzamientos y que este deporte usa desde 2022 .

“Ha sido importante tanto para agilizar el juego como para disuadir el robo de señales”, dijo Manfred.

