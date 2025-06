Muere a los 87 años el exlanzador cubano de la MLB, Diego Seguí

Diego Seguí, quien fuera uno de los lanzadores que apareciera en el primer juego de la franquicia de los Seattle Pilots y el abridor del encuentro inagural de los Seattle Mariners, fallecio este miercoles a la edad de 87 años.

La cuenta oficial de los Mariners dio a conocer la noticia de su fallecimiento este miércoles mediante sus redes sociales, pero no dieron detalles adicionales.

El cubano jugó para los Pilots en su primer juego en 1969 y fue el abridor por los Mariners en su juego inaugural el 6 de abril de 1977, en el Kingdome contra los Angels de Los Angeles.

We’re saddened by the passing of Diego Segui, a Seattle baseball original who appeared in both the first game in Seattle Pilots franchise history (1969) and as the starting pitcher in the first game in Seattle Mariners history (1977).



