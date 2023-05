Muere Jim Brown, legendario corredor de la NFL

Jim Brown murió a los 87 años y en vida fue un legendario corredor de la NFL y activista social, además logró una destacada carrera en el cine.

Una portavoz de la familia de Brown dijo que el miembro del Salón de la Fama del fútbol americano murió tranquilamente el jueves en su residencia de Los Ángeles y en compañía de su esposa, Monique.

'Para el mundo, él era un activista, actor y estrella del fútbol americano', escribió Monique Brown en una publicación en Instagram. 'Para nuestra familia, fue un esposo, padre y abuelo amoroso. Nuestros corazones están destrozados'.

Uno de los jugadores más grandes en la historia del fútbol americano y una de sus primeras grandes estrellas, Brown fue nombrado como el Jugador Más Valioso de la NFL en 1965 y despedazó los libros de récords durante su breve carrera entre 1957 y 1965.

Brown llevó a los Browns de Cleveland a su último campeonato de la NFL en 1964 una temporada antes de retirarse en el punto más alto de su carrera para convertirse en actor. Apareció en más de 30 películas, como 'Any Given Sunday' y 'The Dirty Dozen'.

Un indomable running back con poder, velocidad y resistencia, la llegada de Brown catapultó la naciente popularidad del juego en televisión.

Mientras los estadounidenses de raza negra luchaban por la igualdad, Brown usó su voz y su plataforma para impulsar su causa.

En sus últimos años, trabajó para poner fin a la violencia de pandillas en Los Ángeles y fue fundador del programa Amer-I-Can para ayudar a los jóvenes desfavorecidos y a los exconvictos.

El comisionado de la NFL Roger Goodell ofreció sus condolencias de parte de la liga.

'Jim Brown era un deportista con un don, uno de los jugadores más dominantes que se hayan parado en cualquier campo deportivo, pero también una figura cultural que ayudó a promover el cambio', dijo Goodell.