Confirman muerte de triatleta por ataque de tiburón en California

Autoridades hallaron los restos de la triatleta Erica Fox en la costa de Santa Cruz y confirmaron que murió tras un ataque de tiburón blanco

  • 30
  • Diciembre
    2025

La desaparición de la triatleta Erica Fox, de 55 años, tuvo un trágico desenlace luego de una semana de intensas labores de búsqueda en la costa de California.

Las autoridades confirmaron que la deportista murió tras sufrir un ataque de tiburón blanco mientras nadaba en aguas abiertas en la bahía de Monterey.

Fox fue vista por última vez el pasado 21 de diciembre, cuando ingresó al mar junto a otros 13 nadadores del club local Kelp Krawlers. A diferencia del resto del grupo, nunca regresó a la costa.

Una búsqueda contrarreloj

Desde el momento de la desaparición, su esposo, Jean-François Vanreusel, encabezó los esfuerzos de búsqueda desde Lovers Point.

A la operación se sumaron la Guardia Costera de Estados Unidos, bomberos y policías locales, quienes desplegaron barcos, buzos, drones y aeronaves para rastrear un área de aproximadamente 84 millas náuticas cuadradas.

Aunque las labores se suspendieron temporalmente por condiciones climáticas adversas, los equipos retomaron los trabajos en cuanto fue posible, sin resultados inmediatos.

Testigos y primeras hipótesis

Desde el inicio, la principal línea de investigación apuntó a un ataque de tiburón. De acuerdo con reportes de medios estadounidenses, dos testigos afirmaron haber visto a un escualo emerger del agua con lo que parecía ser un cuerpo humano en sus mandíbulas el mismo día de la desaparición.

Hallazgo de los restos

El sábado 27 de diciembre, al amanecer, un transeúnte alertó a las autoridades sobre la presencia de restos humanos en el área de Davenport, en el condado de Santa Cruz, a unos 48 kilómetros del punto donde Fox había iniciado su nado.

El sargento Ryan Farotte confirmó que los restos fueron identificados por el esposo y el padre de la triatleta. Según detallaron, Erica aún llevaba puesto su traje negro de neopreno y una banda antitiburones en el tobillo, un dispositivo electromagnético diseñado para disuadir a los escualos.

Confirman ataque de tiburón blanco

Los exámenes forenses indicaron que la evidencia es consistente con un ataque de tiburón blanco, pese al uso del dispositivo de seguridad. Especialistas explicaron que estas bandas emiten campos electromagnéticos que reducen el riesgo, pero no garantizan una protección total.

“Ella no quería vivir con miedo y vivió su vida plenamente. Seguimos en shock por su partida”, expresó su esposo, visiblemente consternado.


