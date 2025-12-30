Allanan sedes de la AFA por presunta evasión y lavado
La justicia argentina allanó oficinas de la AFA en Buenos Aires y Ezeiza por supuestas maniobras fiscales y lavado vinculadas a empresas asociadas a la entidad
- 30
-
Diciembre
2025
La policía federal argentina allanó este martes las sedes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en el centro de Buenos Aires y en el predio de entrenamientos de Ezeiza, en el marco de una investigación por presunta evasión fiscal y lavado de dinero.
Es la segunda vez en el mes que se realizan operativos de este tipo contra la entidad.
Empresas bajo investigación
La causa principal apunta a la empresa TourProdenter, acusada de haber firmado contratos millonarios con la AFA y de presuntas maniobras de evasión y lavado.
También se investiga a la financiera Sur Finanzas, vinculada comercialmente a la asociación, cuyas sedes ya habían sido allanadas semanas atrás.
El propietario de TourProdenter fue allanado y se le prohibió salir del país.
La fiscal Cecilia Incardona amplió la investigación tras revelarse la existencia de cuentas en Estados Unidos a nombre de TourProdEnter LLC, desde donde se habrían desviado al menos 42 millones de dólares.
La fiscal solicitó exhortos a bancos estadounidenses para acceder a información financiera relacionada con estas operaciones.
AFA denuncia campaña de difamación
La AFA rechazó las acusaciones y denunció ser víctima de una “campaña de difamación”, que atribuye a un empresario enfrentado con la entidad y que, según afirmó, cuenta con respaldo del gobierno nacional.
Si bien su presidente Claudio Tapia no está imputado en esta causa, enfrenta otras investigaciones paralelas.
En procesos judiciales separados, Tapia y otros dirigentes fueron imputados por presunto incumplimiento en el pago de aportes sociales y se investiga al tesorero Pablo Toviggino por presunto lavado de dinero, con foco en bienes a nombre de supuestos testaferros.
Las actuaciones permanecen bajo secreto de sumario.
