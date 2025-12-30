Podcast
Deportes

Allanan sedes de la AFA por presunta evasión y lavado

La justicia argentina allanó oficinas de la AFA en Buenos Aires y Ezeiza por supuestas maniobras fiscales y lavado vinculadas a empresas asociadas a la entidad

La policía federal argentina allanó este martes las sedes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en el centro de Buenos Aires y en el predio de entrenamientos de Ezeiza, en el marco de una investigación por presunta evasión fiscal y lavado de dinero.

Es la segunda vez en el mes que se realizan operativos de este tipo contra la entidad.

Empresas bajo investigación

La causa principal apunta a la empresa TourProdenter, acusada de haber firmado contratos millonarios con la AFA y de presuntas maniobras de evasión y lavado.

También se investiga a la financiera Sur Finanzas, vinculada comercialmente a la asociación, cuyas sedes ya habían sido allanadas semanas atrás.

El propietario de TourProdenter fue allanado y se le prohibió salir del país.

La fiscal Cecilia Incardona amplió la investigación tras revelarse la existencia de cuentas en Estados Unidos a nombre de TourProdEnter LLC, desde donde se habrían desviado al menos 42 millones de dólares.

La fiscal solicitó exhortos a bancos estadounidenses para acceder a información financiera relacionada con estas operaciones.

AFA denuncia campaña de difamación

La AFA rechazó las acusaciones y denunció ser víctima de una “campaña de difamación”, que atribuye a un empresario enfrentado con la entidad y que, según afirmó, cuenta con respaldo del gobierno nacional.

Si bien su presidente Claudio Tapia no está imputado en esta causa, enfrenta otras investigaciones paralelas.

En procesos judiciales separados, Tapia y otros dirigentes fueron imputados por presunto incumplimiento en el pago de aportes sociales y se investiga al tesorero Pablo Toviggino por presunto lavado de dinero, con foco en bienes a nombre de supuestos testaferros.

Las actuaciones permanecen bajo secreto de sumario.


