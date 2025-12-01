Cerrar X
Deportes

Muere Nicola Pietrangeli, leyenda del tenis italiano

Falleció Nicola Pietrangeli, leyenda del tenis italiano, a los 92 años, fue máximo ganador de Copa Davis e italiano en el Salón de la Fama

  • 01
  • Diciembre
    2025

Nicola Pietrangeli, una de las figuras más grandes en la historia del tenis italiano y un referente mundial del deporte, falleció a los 92 años.

La Federación Italiana de Tenis y Padel confirmó su deceso este lunes sin detallar la causa.

El histórico jugador sigue siendo el máximo ganador de la Copa Davis en toda la historia y el único italiano en el Salón de la Fama del Tenis Internacional.

Un pionero del tenis italiano

Pietrangeli fue el primer italiano en conquistar un Grand Slam, tras coronarse en Roland Garros en 1959 y repetir el título en 1960.

Sus dos coronas en París no fueron superadas hasta 2025, cuando Jannik Sinner alcanzó su tercer major.

Además, disputó dos finales más en Roland Garros (1961 y 1964) y ganó el dobles en 1959 junto a Orlando Sirola. En Wimbledon alcanzó semifinales en 1960 y llegó a cuartos en Australia en 1957.

“Gané 150 dólares por el título de 1960, lo que cubrió dos meses de renta”, recordó en una entrevista.

Récords eternos en la Copa Davis

Cabe señalar que sus números en Copa Davis siguen intactos, 164 partidos jugados, 78 victorias en singles (récord histórico)

42 triunfos en dobles y 34 victorias con Orlando Sirola, la pareja más ganadora del torneo

Como jugador, llevó a Italia a dos finales ante la poderosa Australia, como capitán, conquistó la Davis en 1976 frente a Chile, en plena dictadura de Pinochet, pese a los llamados internacionales para no viajar.

“Sin mí, Italia no habría viajado a esa final y no habríamos ganado”, aseguró en una entrevista años después.

Homenajes desde Nadal hasta la federación

Rafael Nadal, quien recibió en múltiples ocasiones el trofeo del Abierto de Italia de manos del maestro, escribió en X:
“Mis más sinceras condolencias a su familia y a la familia del tenis italiano. RIP Nicola”.

El presidente de la Federación Italiana, Angelo Binaghi, lo definió como “el punto de partida de todo el movimiento moderno del tenis italiano”.

El presidente de la ITF, David Haggerty, afirmó que Pietrangeli “encarnó la pasión, prestigio y orgullo por representar a la nación”.

Por otra parte, Pietrangeli fue un símbolo permanente del Foro Itálico, donde ganó el Abierto de Italia en 1957 y 1961. En 2006, la histórica cancha Pallacorda fue rebautizada como Stadio Pietrangeli, uno de los recintos más icónicos del circuito.

Según su deseo, habrá una vista pública de su cuerpo este miércoles en esa misma cancha, seguida de un breve homenaje. El funeral se realizará posteriormente en otro lugar.


Comentarios

