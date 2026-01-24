Podcast
Deportes

Naomi Osaka se retira del Abierto de Australia por lesión

Naomi Osaka abandonó el Abierto de Australia antes de la tercera ronda para atender una lesión, tras una participación marcada por la moda y la polémica

  • 24
  • Enero
    2026

Naomi Osaka se retiró este sábado del Abierto de Australia antes de disputar su partido de tercera ronda ante la tenista local Maddison Inglis.

La decisión puso fin a una campaña que había destacado tanto por su tenis como por su impacto mediático.

La bicampeona del torneo informó su retiro mediante un mensaje en redes sociales, sin precisar la naturaleza de la lesión. En Instagram explicó que abandonó la competencia “para tratar algo que mi cuerpo necesita después de mi último partido”.

“Estaba muy emocionada por seguir adelante y esta racha significaba mucho para mí, así que tener que parar aquí me rompe el corazón. Pero no puedo arriesgarme a causar más daño”, expresó la japonesa.

Moda que se volvió viral

El regreso de Osaka al primer Grand Slam del año llamó la atención desde la primera ronda, cuando saltó a la cancha con un sombrero de ala ancha, velo y sombrilla blanca. La propia tenista explicó que el atuendo fue un diseño creado con la autorización de su patrocinador, Nike.

En la segunda ronda, Osaka venció a Sorana Cirstea por 6-3, 4-6, 6-2 en un duelo disputado en la Margaret Court Arena que terminó con un ambiente tenso. Ambas jugadoras apenas intercambiaron un apretón de manos, lo que dio pie a un breve intercambio verbal.

De acuerdo con Osaka, su rival se mostró molesta por sus expresiones de ánimo durante el partido.

“Al parecer, muchos ‘¡Vamos!’ le molestaron”, comentó la japonesa, quien añadió que lamentaba la reacción de Cirstea.


