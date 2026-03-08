Podcast
Reporte Ciudadano
Tamaulipas

Potosina celebra retiro tras 38 años en la maquila de Matamoros

Rocío Escobar envió un mensaje a las nuevas generaciones para luchar por sus metas, defender sus derechos y recordar que todos tienen las mismas capacidades

  • 08
  • Marzo
    2026

Después de casi 38 años de trabajo en la industria maquiladora, Rocío Escobar Domínguez, originaria de San Luis Potosí, concluyó recientemente su etapa laboral y hoy disfruta de su retiro como pensionada, tras dedicar gran parte de su vida a trabajar en una sola empresa en Matamoros.

La exobrera relató que llegó a esta ciudad con la intención de cumplir el llamado “sueño americano” y cruzar a Estados Unidos en busca de mejores oportunidades.

Sin embargo, el temor de atravesar el río sin documentos la llevó a permanecer en Matamoros y buscar una oportunidad laboral en las maquiladoras.

Como muchas mujeres que migran en busca de mejores condiciones de vida, enfrentó diversos retos, entre ellos sacar adelante a sus dos hijos pequeños, por lo que tuvo que apoyarse en su familia mientras lograba estabilizarse con un empleo formal.

Con el paso del tiempo, Rocío Escobar fue aprendiendo cada una de las labores dentro de la maquiladora, se capacitó y logró consolidar una carrera de más de 37 años de servicio continuo, llegando incluso a desempeñarse como líder dentro de la empresa.

Tras concluir su etapa laboral, aseguró que su mayor motivación siempre fue brindar un mejor futuro a su familia. Por ello, envió un mensaje a las nuevas generaciones de trabajadoras para que luchen por sus metas, defiendan sus derechos y recuerden que hombres y mujeres tienen las mismas capacidades para salir adelante.


