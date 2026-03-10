Australia concede asilo a cinco futbolistas iraníes

El gobierno de Australia confirmó este martes que concedió asilo humanitario a cinco integrantes de la selección femenina de Irán, quienes se encontraban en el país participando en un torneo cuando estalló el conflicto armado en su nación.

El anuncio fue realizado por el ministro del Interior australiano, Tony Burke, quien explicó que las deportistas solicitaron protección y fueron trasladadas por agentes de la Policía Federal Australiana desde su hotel en Gold Coast hacia un lugar seguro.

En ese sitio, las jugadoras se reunieron con el funcionario y completaron los trámites para recibir las visas humanitarias, lo que les permitirá comenzar una nueva vida en territorio australiano.

“No quiero ni imaginar lo difícil que debió ser esta decisión para cada una de ellas. Pero anoche hubo alegría, alivio y mucha emoción por iniciar una vida en Australia”, declaró Burke a periodistas en Brisbane.

Silencio durante el himno desató atención internacional

La situación del equipo generó gran atención mediática durante la Copa Asiática Femenina, luego de que las futbolistas no cantaran el himno nacional iraní antes de su primer partido contra Corea del Sur.

El gesto fue interpretado por algunos como una señal de protesta o resistencia frente a la situación política en Irán, aunque las jugadoras nunca explicaron públicamente su postura.

En los partidos siguientes sí entonaron el himno y realizaron el saludo oficial antes de los encuentros.

Oferta de asilo para todo el equipo

La selección iraní llegó a Australia semanas antes para disputar el torneo continental. Sin embargo, el conflicto armado en Irán, iniciado el 28 de febrero, cambió por completo el escenario para las futbolistas.

La plantilla oficial incluía 26 jugadoras, además de su entrenadora Marziyeh Jafari y otros miembros del cuerpo técnico.

Burke explicó que la oferta de asilo fue extendida a todas las integrantes del equipo, aunque por el momento solo cinco decidieron aceptarla.

“Estas mujeres se han vuelto tremendamente populares entre los australianos, pero entendemos que están enfrentando decisiones extremadamente difíciles”, señaló el ministro.

Por su parte, el primer ministro australiano, Anthony Albanese, afirmó que su país ha ofrecido apoyo a las deportistas y garantizó que quienes decidan quedarse estarán seguras.

“A los australianos les ha conmovido la situación de estas valientes mujeres. Están a salvo aquí y deben sentirse como en casa”, declaró el mandatario.

Albanese también explicó que las jugadoras debieron analizar cuidadosamente su decisión para evitar riesgos para sus familiares y allegados en Irán.

La decisión del gobierno australiano llegó después de varios días de presión pública por parte de organizaciones iraníes en el país y de líderes políticos internacionales.

Cabe señalar que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había pedido públicamente a Australia que concediera asilo a las futbolistas.

En un mensaje difundido en redes sociales, Trump afirmó que obligarlas a regresar a Irán sería “un terrible error humanitario” y aseguró que Estados Unidos estaba dispuesto a recibirlas si Australia no lo hacía.

Posteriormente, Albanese confirmó que ambos líderes mantuvieron una conversación telefónica “muy positiva” sobre la situación de las jugadoras y las acciones emprendidas por Canberra para protegerlas.

