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Arly Velásquez fuera de Juegos Paralímpicos tras fractura

Su participación estaba agendada para la disciplina de Slalom Gigante Carrera 1 Varonil, que se llevará a cabo este próximo 13 de marzo

  • 12
  • Marzo
    2026

El sueño mexicano terminó este jueves, después de darse a conocer que el paraatleta olímpica Arly Velásquez sufrió una fractura previo a su tercera y última participación en los Juegos Paralímpicos de Milano-Cortina 2026.

De acuerdo con el comunicado compartido por el Comité Paralímpico Mexicano, Velásquez sufrió una caída durante su entrenamiento previo a su participación, lo que dio como resultado la fractura de su escápula izquierda. 

El único representante mexicano hacía historia por participar en sus quintos juegos, tendrá que quedarse inmovilizado alrededor de 20 días como parte de su recuperación inicial. 

“Como resultado de la caída, el atleta presentó una fractura en la escápula izquierda, lesión que ha requerido la inmovilización del brazo afectado. De acuerdo con la valoración del equipo médico, el periodo estimado de inmovilización y recuperación inicial será de aproximadamente 20 a 30 días, tiempo durante el cual deberá mantener reposo y seguimiento médico especializado.”

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En este mismo documento, se aseguró que el paraatleta continúa siendo vigilado de manera permanente, para evaluar de cerca su estado de salud. 

Su participación estaba agendada para la disciplina de Slalom Gigante Carrera 1 Varonil, que se llevará a cabo este próximo 13 de marzo alrededor de las 2:00 hora local.

Recordemos que en su primera participación el mexicano quedó descalificado tras caer el pasado sábado durante el supergigante sentado, mientras que este 9 de marzo logró consolidarse en el 15to lugar en el Super G. 

En redes sociales, Arly Velásquez compartió parte de lo vivido tras su accidente, donde mencionó que se le realizaron diversos estudios para descartar cualquier herida de gravedad, pero al ser la escápula un hueso tan delgado, su recuperación requiere reposo y no una intervención quirúrgica. 

Ante esta baja, el Comité Olímpico Mexicano también destacó la participación del mexicano, al mencionar su grandeza dentro y fuera de la competencia. 


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