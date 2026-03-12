EUA gastó $11,000 millones de dólares en solo 6 días de guerra

El costo de la ofensiva conjunta entre Estados Unidos e Israel contra Irán ha alcanzado cifras astronómicas en su primera semana. Según datos filtrados por el Pentágono durante una reunión a puerta cerrada con legisladores, el gobierno estadounidense ha gastado más de US$11,300 millones de dólares en los primeros seis días de operaciones, una cifra que, según advierten las autoridades, es todavía incompleta.

Este reporte, revelado por The New York Times, triplica estimaciones previas y pone de manifiesto la intensidad financiera del conflicto iniciado el pasado 28 de febrero.

Cifras que superan las proyecciones

El ritmo de gasto actual implica un desembolso promedio de casi US$1,900 millones de dólares por día. Esta cifra pulveriza el análisis realizado la semana pasada por el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS), que estimaba un gasto de US$900 millones diarios.

La disparidad en las cifras se explica por el alto costo de los operativos iniciales, pues tan solo en los primeros dos días, dirigidos contra la cúpula del poder iraní, se gastaron US$5,600 millones de dólares exclusivamente en municiones.

Esta cifra final aumentará significativamente cuando se contabilicen el despliegue de personal adicional, logística y el reabastecimiento de recursos necesarios tras los primeros impactos.

El dilema de las municiones

El arsenal utilizado en la primera ronda de bombardeos incluyó tecnología de punta con un costo prohibitivo. Un ejemplo es la bomba planeadora de precisión AGM-154, cuyo precio unitario supera los US$836,000 dólares.

Ante la velocidad con la que se está consumiendo el inventario de interceptores aéreos y armas de precisión, el Pentágono ha comenzado a ajustar su estrategia:

Selección de objetivos: Se ha ordenado una selección más rigurosa de blancos para evitar el desperdicio de armamento crítico. Uso de armamento económico: Defensa planea transicionar hacia el uso de municiones menos costosas para sostener el ritmo del conflicto a largo plazo.

Preocupación en el Capitolio

La rapidez del gasto ha encendido alarmas entre los legisladores, dado que Estados Unidos está agotando sus reservas de armamento estratégico a un ritmo que compromete sus inventarios globales.

Fuentes citadas por The Washington Post señalan que la presión sobre la cadena de suministro de defensa es "crítica", lo que obligará al Congreso a evaluar nuevos paquetes de financiamiento de emergencia en las próximas semanas.

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