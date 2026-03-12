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Internacional

Se desata incendio en empresa química de Pasadena, Texas

A pesar de la magnitud visual del incidente, las autoridades han confirmado que todo el personal se encuentra a salvo y no existe riesgo para la comunidad

  • 12
  • Marzo
    2026

Un incendio registrado la noche de este jueves en la planta Bayport Choate de la empresa LyondellBasell provocó una intensa movilización de múltiples agencias de emergencia.

A pesar de la magnitud visual del incidente, las autoridades han confirmado que todo el personal se encuentra a salvo y no existe riesgo para la comunidad circundante.

Respuesta inmediata y control del fuego

El incidente comenzó aproximadamente a las 21:00 horas. De acuerdo con un comunicado oficial de LyondellBasell, sus equipos internos de respuesta a emergencias se activaron de inmediato, contando con el apoyo de la organización Channel Industries Mutual Aid y equipos de bomberos de plantas vecinas.

Agencias de La Porte, Pasadena y el Condado de Harris también acudieron al lugar para colaborar en las labores de contención. Para las 23:00 horas, las autoridades del condado informaron que no se reportaron heridos y que el total de los empleados que se encontraban en el sitio han sido localizados.

Causa y monitoreo ambiental

El Sistema de Alerta Comunitaria del Este del Condado de Harris (CAER) indicó que la situación generó un proceso de "flaring" (quema de excedentes), derivado de las condiciones operativas tras el incendio. El "flaring" es un mecanismo de control ambiental y de seguridad diseñado para gestionar y quemar materiales de proceso de manera controlada.

Respecto a la salud pública y el medio ambiente:

  • Calidad del aire: Se mantiene un monitoreo constante de las emisiones.

  • Sin órdenes de acción: Funcionarios locales enfatizaron que no es necesario que los residentes cercanos realicen evacuaciones o se resguarden en sus hogares en este momento.

"La seguridad de nuestros empleados y vecinos sigue siendo nuestra prioridad mientras continúan los esfuerzos de respuesta", declaró la empresa en un comunicado oficial.

Estado actual

Hasta el cierre de este reporte, la situación se considera bajo control, aunque los equipos permanecen en el lugar asegurando el área. Las autoridades continuarán informando a medida que se realicen las investigaciones pertinentes sobre el origen del incendio.


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