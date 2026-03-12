Se desata incendio en empresa química de Pasadena, Texas

Un incendio registrado la noche de este jueves en la planta Bayport Choate de la empresa LyondellBasell provocó una intensa movilización de múltiples agencias de emergencia.

A pesar de la magnitud visual del incidente, las autoridades han confirmado que todo el personal se encuentra a salvo y no existe riesgo para la comunidad circundante.

Respuesta inmediata y control del fuego

El incidente comenzó aproximadamente a las 21:00 horas. De acuerdo con un comunicado oficial de LyondellBasell, sus equipos internos de respuesta a emergencias se activaron de inmediato, contando con el apoyo de la organización Channel Industries Mutual Aid y equipos de bomberos de plantas vecinas.

Agencias de La Porte, Pasadena y el Condado de Harris también acudieron al lugar para colaborar en las labores de contención. Para las 23:00 horas, las autoridades del condado informaron que no se reportaron heridos y que el total de los empleados que se encontraban en el sitio han sido localizados.

🚨🇺🇸 BREAKING: Industrial fire burning tonight at LyondellBasell’s chemical plant in Pasadena.#Texas

Hazmat teams are on scene as emergency crews work to contain the blaze. Cause of the fire has not yet been confirmed. Developing situation. 🚒 pic.twitter.com/tEm5m9hOnA — Global Pulse (@movielover93582) March 13, 2026

Causa y monitoreo ambiental

El Sistema de Alerta Comunitaria del Este del Condado de Harris (CAER) indicó que la situación generó un proceso de "flaring" (quema de excedentes), derivado de las condiciones operativas tras el incendio. El "flaring" es un mecanismo de control ambiental y de seguridad diseñado para gestionar y quemar materiales de proceso de manera controlada.

Respecto a la salud pública y el medio ambiente:

Calidad del aire: Se mantiene un monitoreo constante de las emisiones.

Sin órdenes de acción: Funcionarios locales enfatizaron que no es necesario que los residentes cercanos realicen evacuaciones o se resguarden en sus hogares en este momento.