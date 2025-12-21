Regia tienes 6 meses sin respuesta de agencia MG Fleteros

La marca de automóviles MG se encuentra nuevamente en el ojo del huracán tras denuncias públicas de usuaria en Monterrey, luego de la denuncia viral de una usuaria de Reynosa, quien acusa a la agencia de incumplimiento en reparaciones, falta de garantías y una gestión deficiente en los procesos de recompra.

La usuaria con el perfil Gina Vera denunció públicamente a la agencia MG Fleteros, ubicada en Monterrey, tras meses de lo que describe como "frustración y promesas incumplidas".

Señaló que, ante la imposibilidad de reparar su vehículo, inició una queja formal ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) desde el pasado 30 de julio de 2025.

De acuerdo con su testimonio, la agencia y el fabricante se han "pasado la bolita" constantemente, argumentando que la responsabilidad de la garantía recae únicamente en la planta y no en el distribuidor.

"El abogado se dedicó a atacarnos... Nos dijeron que necesitaban el estado de cuenta para calcular la recompra, lo llevamos, y luego dijeron que usarían el Libro Azul", explicó.

Hasta el momento, ni la agencia MG Fleteros ni el corporativo han emitido un comunicado oficial respecto a estos señalamientos específicos.

Calvario de usuaria en Reynosa: 10 meses sin auto

La problemática no parece ser exclusiva de una sucursal.

En Reynosa, Tamaulipas, la doctora Alejandra Cecoopieri reportó en enero pasado una situación similar. El hecho se volvió viral. Tras adquirir un vehículo nuevo, la unidad presentó fallas a los pocos días de uso.

Cecoopieri relata que, a pesar de llevar el auto a revisión en múltiples ocasiones, la agencia fue incapaz de solucionar el problema.

La afectada aseguró que llevaba 10 meses pagando puntualmente las mensualidades de un vehículo que no funcionó y que permaneció retenido en el taller sin diagnóstico definitivo.

Al final, la empresa MG Motor y la usuaria llegaron a un acuerdo confidencial, donde la consumidora aceptó una propuesta, que la Profeco validó y garantizó.

