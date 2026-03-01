Podcast
Reporte Ciudadano
Deportes

Nico Echeverría gana el Cognizant Classic con cierre perfecto

El colombiano firmó su tercera victoria en el PGA Tour y la primera en Estados Unidos, resultado que además le otorgó una segunda invitación al Masters

  • 01
  • Marzo
    2026

El golfista colombiano Nico Echeverría se convirtió en el ganador del Cognizant Classic tras firmar una actuación perfecta en la recta final del torneo disputado este fin de semana.

El colombiano entregó una tarjeta de 66 golpes (-5) este domingo para terminar con 17 bajo par (267) en PGA National, superando por dos impactos a Shane Lowry (69), Austin Smotherman (69) y Taylor Moore (68).

Con este triunfo, Echeverría firmó su tercera victoria en el PGA Tour y la primera en Estados Unidos, resultado que además le otorgó una segunda invitación al Masters para el jugador de 31 años.

El cheque del ganador, de $1,7 millones de dólares, representó el premio más alto de su carrera, aproximadamente 200,000 dólares más que lo obtenido tras conquistar el Zozo Championship 2024 en Japón.

“Para ganar, a veces hay que tener algo de suerte”, señaló el colombiano tras consumar la victoria.

El desplome de Lowry en los hoyos finales

Lowry, quien continúa sin ganar en PGA National pese a encadenar cinco años consecutivos dentro del top 11, se derrumbó con dobles bogeys en el par 4 del hoyo 16 y el par 3 del 17, ambos tras salidas desviadas hacia el agua.

El irlandés había tomado impulso al embocar desde fuera del green para birdie en el hoyo 9, iniciando una racha de 5 bajo par en cinco hoyos y llegando al 16 con ventaja de tres golpes sobre Echeverría.

Sin embargo, su tiro largo en el 16 terminó en el agua. Tras el castigo, necesitó cuatro golpes para completar el hoyo con doble bogey, reduciendo su ventaja a uno.

El golpe decisivo del colombiano

Mientras Lowry se complicaba, Echeverría dejó su tiro de aproximación en el par 3 del 17 a unos 10 pies y embocó el putt para empatar, celebrando con el puño en alto.

La presión terminó por sentenciar al europeo, quien firmó otro doble bogey en el 17 y llegó al 18 necesitando un milagro. Su intento final desde el búnker se pasó de largo, confirmando el triunfo del colombiano, que observaba el desenlace desde la carpa de anotación.


