Abdel_Paul_097d97b83f
Deportes

¡Sigue invicto! Pugilista Abdel Paul vence a Jorge Valencia

El regiomontano tomó el centro del ring y marcó el ritmo del combate, con desplazamientos cortos y combinaciones precisas

  • 01
  • Marzo
    2026

El 26 de febrero del presente año, se realizó la cartelera de boxeo Round Zero desde el Salón Ribera donde la pelea estelar se trataba de la gran pelea entre Abdel Paúl “The Alpha Dog” Cazares, quien se enfrentaría al boxeador queretano Jorge Luis “Chapu” Valencia, en un combate pactado a ocho rounds en la división peso pluma.

Un dominio que se construyó round a round

Desde el campanazo inicial, el regiomontano tomó el centro del ring y marcó el ritmo del combate. Con desplazamientos cortos y combinaciones precisas, el regiomontano comenzó a sumar puntos ante un Valencia que intentó responder con movilidad y contragolpes.

La pelea estelar de la función “Round Zero Upper Fight”, presentada por TV Azteca, fue inclinándose progresivamente hacia el lado del invicto. Cazares conectó los impactos más claros, trabajó con constancia al frente y mantuvo presión durante los episodios intermedios.

Abdel-Paul-cazares.png

El momento clave llegó en el octavo asalto

Cuando el combate entraba en su recta final, Cazares encontró el espacio preciso. Un golpe a la quijada mandó a la lona a Valencia en los últimos 8 segundos del combate, obligando al réferi a aplicar la cuenta de protección, aunque el nocaut no se concretó, el impacto terminó por sellar una actuación dominante por parte del regiomontano.

Valencia logró incorporarse y finalizar el combate, pero el cierre confirmó lo que ya reflejaba la contienda: el control había sido de “The Alpha Dog”.

Abdel-Paul-cazares-golpe.png

Tarjetas claras y récord intacto

Tras completarse los ocho rounds, los jueces entregaron puntuaciones idénticas de 80-70, otorgando la victoria por decisión unánime con un desempeño excelente para 

Con este resultado, el pugilista regiomontano de 22 años mantiene su paso perfecto en el profesionalismo, alcanzando al menos nueve triunfos, seis de ellos por nocaut y ninguna derrota acomulada.

Por su parte, Jorge Luis “Chapu” Valencia dejó su marca en siete victorias, un empate y seis derrotas, tras un combate en el que mostró resistencia pese al dominio de su rival.

Abdel-Paul-2026.png

¿Cuándo será su siguiente combate?

Después del combate, Cazares expresó satisfacción por el resultado y reconoció el esfuerzo de su oponente, ademas de agradecer el apoyo del público, de su equipo y de su familia.

Abdel Paul adelantó que ya tiene en la mira su siguiente compromiso; será el 18 de abril en el evento "Gloves & Glory", organizado por el excampeón mundial Juan Manuel Márquez en San Pedro Garza García, si bien no mencionó quién será su siguiente oponente, la preparación para este próximo combate refleja una gran búsqueda de continuar su ascenso dentro de la categoría pluma.

La velada en Monterrey confirmó que el invicto sigue firme y que el nombre de Abdel Paúl Cazares continúa tomando fuerza en el panorama regional del boxeo profesional.

Captura de pantalla 2026-03-01 174049.png


Comentarios

Etiquetas:
