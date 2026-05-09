Muere Bobby Cox, leyenda de los Bravos, falleció a los 84 años

Bobby Cox, histórico exmánager de los Bravos de Atlanta y miembro del Salón de la Fama, falleció a los 84 años, informó este sábado la organización que dirigió durante una de las etapas más exitosas en la historia de las Grandes Ligas.

El club confirmó su muerte sin ofrecer detalles adicionales. Cox había enfrentado complicaciones de salud desde que sufrió un derrame cerebral en 2019.

El líder que transformó a Atlanta

Cox no solo fue un dirigente ganador; fue el arquitecto de una de las dinastías más consistentes del deporte profesional estadounidense.

Cuando asumió el control del equipo en junio de 1990, los Braves ocupaban el último lugar. Apenas un año después, los llevó de forma sorprendente a la Serie Mundial de 1991, iniciando una transformación histórica.

Ese ascenso marcó el comienzo de una racha sin precedentes:

14 títulos divisionales consecutivos

5 campeonatos de la Liga Nacional

1 Serie Mundial (1995)

Ninguna otra franquicia profesional en Estados Unidos había logrado semejante dominio divisional de manera consecutiva.

La gloria de 1995

El momento cumbre de su carrera llegó en 1995, cuando condujo a Atlanta al primer campeonato de Serie Mundial para la ciudad, consolidando a una generación legendaria encabezada por figuras como Greg Maddux, Tom Glavine, John Smoltz y Chipper Jones.

Ese título permanece como uno de los capítulos más importantes en la historia deportiva de Atlanta.

Reconocido por su estilo sereno, liderazgo firme y profunda conexión con sus jugadores, Cox fue admirado tanto por sus éxitos como por su humanidad dentro del clubhouse.

Su legado también quedó marcado por su intensidad competitiva: fue uno de los mánagers más expulsados en la historia de MLB, muchas veces defendiendo a sus peloteros.

Bobby Cox dirigió a los Bravos durante 25 temporadas antes de retirarse tras la campaña de 2010.

En 2014 recibió su consagración definitiva con su ingreso al Salón de la Fama del Béisbol, reconocimiento a una carrera que redefinió el estándar de excelencia en Atlanta.

La franquicia lo resumió con contundencia: “Bobby fue el mejor mánager que jamás vistió un uniforme de los Bravos”.

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