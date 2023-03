'No me gusta': 'Nacho' Ambriz sobre llegada de Cocca al Tri

El director técnico del Toluca, Ignacio Ambriz, no se tentó el corazón al dar su opinión sobre la llegada de Diego Cocca a la Selección Mexicana.

El estratega mexicano no se guardo nada respecto al arribo de Cocca como el nuevo entrenador del Tricolor, dejando en claro que no le gusta ni esta de acuerdo con su llegada a la escuadra nacional.

“¿Qué quieres que te comente, que no me gusta? No me gusta, llevamos el tercer proceso con extranjeros y yo creo que el mexicano puede”, declaró en entrevista para ESPN.