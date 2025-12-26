Podcast
Nacional

Busca Pemex bajar emisiones en Cadereyta con tecnología japonesa

De acuerdo con el director de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, uno de los objetivos de la empresa es mitigar la emisión de gases invernadero

  • 26
  • Diciembre
    2025

Petróleos Mexicanos (Pemex), en colaboración con la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA), desarrolla un proyecto enfocado en elevar la eficiencia energética y reducir la huella ambiental en la refinería de Cadereyta, Nuevo León.

De acuerdo con el director de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, uno de los objetivos de la empresa es mitigar la emisión de gases invernadero, por lo que el intercambio de prácticas resulta clave para acelerar los objetivos de sostenibilidad.

A través de la firma japonesa Adaptex, patrocinada por el organismo internacional, Pemex implementa un sistema de control avanzado de procesos en los calentadores a fuego directo de la planta de destilación primaria y al vacío, denominada Combinada 1.

Refinería Cadereyta.jpg

De acuerdo con la petrolera, el objetivo central es disminuir la emisión de gases de efecto invernadero y generar ahorros sustanciales de energía mediante el fortalecimiento del sistema de control distribuido.

Actualmente, el proyecto avanza en la fase de integración de sistemas, validación de resultados operativos y la evaluación de las mejoras en el consumo energético.

“Nuestra prioridad estratégica es la mitigación de gases de efecto invernadero, lo cual es fundamental para el compromiso de México con los objetivos climáticos globales. Esta visión se traduce en acciones concretas y cuantificables en toda nuestra cadena de valor”,dijo el director de Pemex tras una visita técnica de la delegación nipona al Centro Administrativo Pemex (CAP).


Etiquetas:
