Defensa de Broncos asegura victoria de 20-13 sobre Chiefs

El entrenador de los Broncos Sean Payton envió a su ofensiva de regreso al campo en cuarta oportunidad el jueves, con el balón dentro de la yarda 10 de Kansas City y menos de 2 minutos en el reloj, sin intención de hacer el centro.

El tackle defensivo de los Chiefs, Chris Jones, no lo sabía. Y cuando saltó, la penalización por offside le dio a Denver el primero y 10.

Bo Nix necesitó sólo tres jugadas más para conectar con R.J. Harvey el pase de touchdown que significó la ventaja en la victoria de 20-13.

La victoria quedó asegurada cuando los Broncos hicieron una última parada en los segundos finales en su lado del campo.

“Íbamos a tomar la penalización por retraso de juego”, dijo Payton después. “Obviamente eso cambió la dinámica del reloj, y fue una gran jugada. Íbamos a tomar la penalización y a patear el gol de campo. Ése era el plan”.

Ahora, los Broncos (13-3) están un paso más cerca de asegurar la División Oeste de la Conferencia Americana, lo cual pueden lograr mientras ven desde casa si Houston vence a los Chargers el sábado. También tienen la oportunidad de obtener el primer puesto y la semana de descanso en los playoffs.

“Sería relajante”, dijo Payton sobre asegurar el título este fin de semana. “Sería agradable”.

Nix también corrió para un touchdown mientras lanzaba para 182 yardas. Los Broncos vencieron a los Chiefs en el Arrowhead Stadium por primera vez desde el 17 de septiembre de 2015.

Han ganado cuatro de los últimos cinco en la serie después de una racha de 16 derrotas consecutivas.

“Es genial obtener esa victoria", dijo Payton. “Siempre tienes que recordar esto: estás jugando contra el corazón de un campeón, (el entrenador) Andy Reid y este equipo. No me importa quién salga de ese vestuario. Este es un equipo que básicamente ha estado en la cima de nuestra liga durante la mayor parte de este siglo, y tenemos un gran respeto por lo que han logrado”.

El tercer quarterback Chris Oladokun y el ala cerrada Travis Kelce intentaron darle a Kansas City una oportunidad en los segundos finales, avanzando rápidamente por el campo después de que los Broncos tomaron la delantera. Pero un pase en tercera oportunidad en la yarda 26 de Denver estuvo fuera del alcance de Kelce, y Oladokun lanzó demasiado alto a Marquise Brown en la zona de anotación en cuarta oportunidad para sellar el resultado.

Los Chiefs (6-10) no contaron con Patrick Mahomes ni con el mariscal de campo suplente Gardner Minshew, ambos con ligamentos rotos en las rodillas en semanas consecutivas, y tuvieron que ver el encuentro juntos desde un palco. También faltaron Rashee Rice y varios jugadores ofensivos y defensivos que habían sido cruciales para sus tres viajes consecutivos al Super Bowl.

Oladokun terminó con 66 yardas por aire. Kelce logró cinco recepciones para 36 de esas yardas en lo que podría haber sido el último partido del ala cerrada estelar en el Arrowhead Stadium — planea anunciar pronto después de la temporada si se retira.

“Dejaré que ésa sea una decisión que tomaré con mi familia, amigos, la organización de los Chiefs cuando llegue el momento", dijo Kelce.

Los Broncos eran favoritos por casi dos touchdowns, según BetMGM. Sin embargo, los Chiefs podrían haberse inspirado al escuchar sobre los Vikings, que más temprano derrotaron a los Lions, quienes eran favoritos, gracias a su defensa y su propio mariscal de campo, otro suplente del suplente.

