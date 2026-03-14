Obed Vargas debuta como titular con el Atlético de Madrid

El futbolista mexicano Obed Vargas debutó este sábado como titular con el Atlético de Madrid en el partido correspondiente a la jornada 28 de LaLiga frente al Getafe CF, disputado en el Riyadh Air Metropolitano.

El mediocampista, de 20 años, recibió por primera vez la confianza del técnico argentino Diego Simeone para arrancar desde el inicio en el once colchonero, tras haber tenido minutos previamente como suplente en distintas competiciones.

Vargas llegó al club madrileño en febrero de 2026 procedente del Seattle Sounders y poco a poco ha ido sumando oportunidades en el equipo rojiblanco.

La inclusión del mexicano en el mediocampo representa una oportunidad clave para demostrar su nivel y consolidarse en el plantel del Atlético, especialmente en un momento en el que las rotaciones y algunas bajas han abierto espacios en la plantilla.

En el esquema del conjunto madrileño, Vargas compartió la zona media con el capitán Koke, aportando dinamismo y capacidad de distribución junto a jugadores como Álex Baena, Nico González y Thiago Almada.

Alineaciones del partido

El Atlético de Madrid formó con:

Juan Musso; Nahuel Molina, Marc Pubill, José María Giménez, Clément Lenglet; Nico González; Obed Vargas, Koke, Álex Baena; Thiago Almada y Alexander Sørloth.

Por su parte, el Getafe salió con:

David Soria; Kiko Femenía, Domingos Duarte, Omar Alderete Abqar, Diego Rico Romero, Juan Iglesias; Mario Martín, Luis Milla, Mauro Arambarri; Luis Vázquez y Martín Satriano.

El partido representa un momento importante en la carrera europea de Vargas, quien busca consolidarse en uno de los clubes más competitivos del fútbol español.

El joven mediocampista mexicano continúa así su proceso de adaptación al fútbol europeo, con la esperanza de convertirse en una pieza habitual dentro del equipo dirigido por Simeone.

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