Se derrumba una torre del castillo de Escalona en Toledo

Una de las torres de la entrada del Castillo de Escalona, en la provincia de Toledo, se derrumbó la mañana de este sábado, minutos antes del inicio de una jornada turística programada en la localidad de Escalona.

El incidente ocurrió alrededor de las 10:30 horas y, aunque centenares de personas se preparaban para participar en las visitas guiadas, el colapso se produjo cuando todavía no había turistas dentro del recorrido, por lo que no se registraron heridos.

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Se derrumba una de las torres del Castillo de Escalona, protegido como Bien de Interés Cultural, en Toledo, España 🇪🇸

La Guardia Civil confirma que no hay heridos y el ayuntamiento apunta a filtraciones de agua como causa principal.

Marzo 14 de 2026

Vía @dk1250 pic.twitter.com/qObIckJRw9 — Geól. Sergio Almazán (@chematierra) March 14, 2026

El alcalde del municipio, Álvaro Gutiérrez, confirmó que la estructura se vino abajo de forma repentina, generando una gran nube de polvo que fue captada en video por visitantes que se encontraban en las inmediaciones.

Zona acordonada y visitas canceladas

Tras el derrumbe, el Ayuntamiento acordonó el área para garantizar la seguridad y suspendió todas las visitas y actividades previstas en el castillo, incluidas las programadas para las próximas semanas.

El edil lamentó lo ocurrido y expresó alivio porque no se produjeran daños personales, aunque algunos vehículos estacionados cerca de la explanada resultaron afectados por piedras desprendidas durante el colapso.

El alcalde explicó que el municipio ya trabajaba en un proyecto para restaurar varias torres de la fortaleza, incluida la que finalmente se derrumbó.

“Es una pena, porque estábamos muy avanzados en el pliego para licitar las obras de restauración, pero desgraciadamente no ha dado tiempo”, señaló.

Para evaluar los daños, arquitectos y especialistas de la Dirección General de Patrimonio de la Castilla-La Mancha acudirán al lugar para revisar no solo la torre caída, sino también el estado del resto de la muralla del castillo.

Una fortaleza con mil años de historia

El castillo, declarado Bien de Interés Cultural, fue construido en época medieval por el condestable Álvaro de Luna y se levanta sobre una meseta junto al río Alberche.

La fortaleza tiene un origen que se remonta a estructuras romanas, posteriormente ocupadas en época musulmana y conquistadas más tarde por Alfonso VI de Castilla.

El monumento había reabierto al público el 26 de abril de 2025, después de que el Ayuntamiento lo adquiriera tras décadas en manos privadas.

El Consistorio apunta como principal hipótesis a filtraciones de agua provocadas por las intensas lluvias registradas en las últimas semanas, que habrían erosionado los materiales internos de la torre.

Según el Ayuntamiento, el agua pudo debilitar la estructura hasta provocar el desplazamiento de piedras y el colapso del lateral derecho de la torre, lo que terminó ocasionando el derrumbe.

Mientras tanto, el portavoz local del Partido Popular, Jesús Palencia, exigió al gobierno municipal actuar con urgencia y criticó lo que considera falta de mantenimiento, recordando que en 2023 ya se había producido otro desprendimiento en la muralla del castillo.

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