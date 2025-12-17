Estafan con $24,000 pesos a fans de Bad Bunny en CDMX

Los conciertos de Bad Bunny en Ciudad de México están siendo tendencia en las redes sociales por lo impresionantes que están siendo, pero también por la estafa a unos fans, quienes se quedaron afuera y no pudieron ver al puertorriqueño tras pagar un todal de ¡$24,000 pesos!

Y es que fue el creador de contenido Damián Cervantes quien dio a conocer el testimonio de unos jóvenes que fueron víctimas de una estafa al intentar adquirir entradas para un espectáculo de Bad Bunny en la capital del país.

Los hechos fueron expuestos a través de TikTok, donde detalla cómo cuatro personas perdieron un total de $24,000 pesos después de confiar en una supuesta vendedora que ofrecía los boletos para el concierto del puertorriqueño.

Cada uno de los jóvenes hizo la entrega de $6,000 pesos con la promesa de recibir sus accesos, pero esto nunca sucedió.

@soydamiancervantes A estos chicos les estafaron con 24mil pesos por unos boletos de Bad Bunny… VIDEO COMPLETO EN YT: Damián Cervantes ♬ sonido original - Damián Cervantes

De acuerdo con el video, los jóvenes contactaron a la mujer que aseguraba contar con boletos para el evento; después de acordar el precio, realizaron el depósito correspondiente; sin embargo, después de hacer el pago, dejaron de recibir respuesta del contacto.

“Depositamos y me bloqueó”, narró uno de los afectados en el video que rápidamente comenzó a circular en plataformas digitales.

La supuesta vendedora se identificaba bajo el nombre de Camila García. Sin embargo, tras investigar, los afectados descubrieron que el perfil utilizado correspondía a un caso de robo de identidad. La mujer real, cuya identidad fue utilizada sin consentimiento, contaba con una denuncia previa relacionada con este tipo de delitos, lo que confirmó que se trataba de una suplantación.

El caso generó todo tipo de reacciones en redes, en donde usuarios alertaron sobre la creciente cantidad de fraudes asociados a las reventas de boletos, especialmente ante la alta demanda que generan los conciertos internacionales.

Actualmente, Bad Bunny se encuentra en México como parte de su gira mundial “DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour”, en donde tiene programadas ocho presentaciones en la Ciudad de México, lo que ha incrementado la demanda de boletos y, con ello, los riesgos de fraude en plataformas no oficiales.

Comentarios