Oficial: Red Bull cambia de piloto, Tsunoda sustituye a Lawson

Red Bull ha despedido a Liam Lawson como compañero del campeón de Fórmula 1 Max Verstappen tras apenas dos carreras de la temporada y le sustituyó este jueves con Yuki Tsunoda.

Lawson recibió el puesto en Red Bull pese a no haber conducido una temporada completa de F1 antes, y tuvo problemas desde el principio. El neozelandés no consiguió puntos, se estrelló en el Gran Premio de Australia que da inicio a la temporada y quedó último tanto en la carrera del Gran Premio de China como en la prueba de sprint.

Tsunoda asciende desde el segundo equipo de Red Bull, Racing Bulls, a tiempo para el Gran Premio de Japón en su país natal, que se disputa la semana que viene. Lawson ocupará el puesto de Tsunoda en Racing Bulls junto al novato Isack Hadjar.

El cambio era un indicio de lo despiadada que puede ser la F1 y una admisión de que Red Bull tomó la decisión equivocada al elegir a Lawson. Antes de esta temporada había completado apenas 11 carreras de F1 y en general fue más lento que Tsunoda en sus seis carreras como compañeros de equipo el año pasado.

“Ha sido difícil ver a Liam tener problemas con el (auto) en las dos primeras carreras y, como resultado, hemos tomado colectivamente la decisión de hacer un cambio temprano”, dijo el director del equipo Red Bull, Christian Horner, en un comunicado.

“Entramos en la temporada 2025 con dos ambiciones, retener el campeonato mundial de pilotos y recuperar el título mundial de constructores, y esta es una decisión puramente deportiva”.

