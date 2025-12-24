Podcast
Deportes

¡Oficial! Sebastián Córdova es nuevo refuerzo del Toluca

Los Diablos Rojos del Toluca cerraron la llegada de Sebastián Córdova como refuerzo estelar para el Clausura 2026. El mediocampista llega libre

  24
  Diciembre
    2025

Los Diablos Rojos del Toluca continúan armando un plantel de alto calibre en su objetivo por mantenerse en la cima del futbol mexicano.

El actual bicampeón de la Liga MX concretó el fichaje del mediocampista Sebastián Córdova, quien se incorpora al club de cara al torneo Clausura 2026.

El jugador mexicano llega al conjunto escarlata luego de finalizar su vínculo contractual con los Tigres de la UANL, situación que permitió a la directiva del Toluca negociar su incorporación sin costo de transferencia.

Refuerzo estratégico para el tricampeón

La llegada de Córdova representa un movimiento clave para el proyecto encabezado por Antonio “Turco” Mohamed, quien busca fortalecer el medio campo con un futbolista de experiencia, talento ofensivo y capacidad para aparecer en momentos decisivos.

A sus 28 años, el mediocampista buscará relanzar su carrera tras un torneo irregular con Tigres, donde perdió protagonismo en el once titular durante el último semestre.

Un jugador probado en Liguilla

Formado en las fuerzas básicas del América, Sebastián Córdova ha demostrado su calidad en instancias definitivas.

Fue una de las figuras del título conseguido por Tigres en el Clausura 2023, torneo en el que marcó seis goles en la Liguilla, consolidándose como un jugador determinante.

Además, cuenta con experiencia en la Selección Mexicana, con 18 partidos disputados y tres anotaciones, un respaldo importante para un plantel que aspira a seguir dominando el futbol nacional.

 

 


