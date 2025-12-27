Podcast
inter_zelenski_trump_9589cebc95
Internacional

Elecciones en Ucrania frente a encuentro de Trump y Zelenski

La apertura de Kiev al debate electoral se interpreta como una respuesta a la insistencia de EUA, que ha cuestionado la legitimidad de las autoridades

  • 27
  • Diciembre
    2025

Ucrania ha comenzado a explorar la posibilidad de celebrar elecciones presidenciales, una opción que hasta hace poco era descartada por la mayoría de las fuerzas políticas del país. El debate resurge mientras se aproxima una reunión entre el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y el presidente de EUA, Donald Trump.

De acuerdo con autoridades ucranianas, un grupo de trabajo integrado por representantes de distintos partidos políticos y sectores de la sociedad civil sostuvo su primera reunión para analizar los obstáculos legales, de seguridad y organizativos que implicaría un proceso electoral en medio del conflicto armado.

La propuesta de elecciones y un referéndum simultáneo

Zelenski ha planteado que Ucrania podría organizar de manera simultánea elecciones presidenciales y un referéndum nacional, en el que se sometería a consulta un documento de 20 puntos desarrollado conjuntamente con EUA. Dicho texto incluiría eventuales concesiones territoriales a Rusia.

La propuesta implicaría cambios en la legislación vigente, ya que la ley ucraniana prohíbe la celebración de elecciones durante la vigencia de la ley marcial. Hasta ahora, todas las principales fuerzas políticas habían rechazado modificar este marco legal.

Presión internacional y cálculo político

trump-zelenski.jpg

La reciente apertura de Kiev al debate electoral se interpreta como una respuesta a la insistencia del gobierno de EUA, que ha cuestionado la legitimidad de las autoridades ucranianas debido a la ausencia de procesos electorales durante la guerra.

Analistas señalan que permitir la discusión sobre elecciones podría servir a Zelenski para neutralizar argumentos de Moscú y Washington, mientras busca mantener el respaldo internacional y avanzar en negociaciones de seguridad a largo plazo.

Retos logísticos y de seguridad

Los integrantes del grupo de trabajo, encabezado por el primer vicepresidente del Parlamento, Oleksandr Kornienko, coinciden en que el país enfrenta desafíos significativos. Según la Comisión Electoral Central, hasta 7.5 millones de ucranianos viven en el extranjero y cerca de un millón sirven actualmente en las fuerzas armadas.

A esto se suma la destrucción u ocupación de miles de centros de votación, así como el riesgo de ataques rusos que podrían disuadir la participación ciudadana y la presencia de observadores internacionales.

Participación electoral y legitimidad

David Arajamia, líder parlamentario del partido Servidor del Pueblo, subrayó que garantizar una alta participación es clave para la legitimidad del proceso. Advirtió que una baja afluencia podría ser utilizada por Rusia para desacreditar los resultados electorales.

Entre las opciones analizadas se encuentran la combinación del voto presencial con modalidades en línea, así como la extensión del proceso electoral durante varios días para facilitar la participación de desplazados internos y militares.

Críticas desde la sociedad civil

Organizaciones civiles han expresado reservas. Olha Aivazovska, directora del organismo de observación electoral OPORA, afirmó que incluir elecciones como parte de un acuerdo de paz podría debilitar la soberanía del país.

Encuestas recientes indican que alrededor del 70 por ciento de los ucranianos considera que los comicios deben realizarse únicamente después del fin de la guerra, por temor a que el proceso genere polarización y afecte la defensa nacional.

Escenario electoral y posibles contendientes

Datos de la agencia SOCIS muestran que Zelenski obtendría el 21.6 por ciento de los votos en una primera vuelta, seguido de cerca por el exgeneral Valeri Zaluzhni con 20.9 por ciento. Sin embargo, en una segunda vuelta, Zaluzhni superaría ampliamente al presidente en funciones.

trump-podria--ayudar-a-terminar-guerra-con-rusia-dice-zelenski.jpg

Pese a estos escenarios, analistas políticos ucranianos consideran poco probable que un eventual sucesor adopte una postura más flexible frente a Rusia. Mientras tanto, la discusión electoral permite a Zelenski mostrar apertura al diálogo internacional, en un intento por reducir presiones externas y fortalecer la posición de Ucrania en futuras negociaciones.  

 

Con información de AP

 


Comentarios

