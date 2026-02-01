Ordoñez sale al rescate y Tigres Femenil empata 2-2 con Pachuca

Las "Amazonas" rescataron el empate en la Jornada 5 de la Liga MX en su visita a la Bella Airosa y les tocará descansar esta semana en el octavo puesto con un partido menos.

Con un doblete de Diana Ordóñez, las de la UANL rescataron el empate en un juego en el cual se vieron ampliamente dominadas desde el inicio del compromiso.

Ya en la cancha, Pachuca tuvo las opciones más claras de gol, impulsado por Charlyn Corral y la nigeriana Chinwendu Ihezuo como sus referentes ofensivos.

Fue en el minuto 36 que las "Tuzas" abrieron el marcador gracias a un disparo cruzado de Nina Nicosia a pase de Karla Nieto.

Al 58, Charlyn Corral fue derribada en el área y la jueza central marcó penal, el cual fue convertido por la misma Corral para poner el 2-0.

La reacción de Tigres fue en un pestañeo. Al 83, Ordóñez descontó, 2-1, vía un remate de cabeza en un centro pasado y dos minutos después igualó en una descolgada en la que Jenni Hermoso filtró un balón para Ordóñez, que superó en mano a mano a Esthefanny Barreras.

Con este resultado, Tigres se mantuvo en el octavo sitio de la clasificación.

El próximo encuentro para las "Amazonas" será el próximo jueves, cuando reciban en "El Volcán" a Cruz Azul a las 20:00.

Comentarios