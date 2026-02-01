Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
deportes_diana_ordonez_9708c0e646
Deportes

Ordoñez sale al rescate y Tigres Femenil empata 2-2 con Pachuca

En un partido dominado desde el inicio por parte de Pachuca, un doblete de Ordoñez rescató un punto para las 'Amazonas' en su visita a la Bella Airosa en la J6

  • 01
  • Febrero
    2026

Las "Amazonas" rescataron el empate en la Jornada 5 de la Liga MX en su visita a la Bella Airosa y les tocará descansar esta semana en el octavo puesto con un partido menos.

Con un doblete de Diana Ordóñez, las de la UANL rescataron el empate en un juego en el cual se vieron ampliamente dominadas desde el inicio del compromiso.

Ya en la cancha, Pachuca tuvo las opciones más claras de gol, impulsado por Charlyn Corral y la nigeriana Chinwendu Ihezuo como sus referentes ofensivos.

Fue en el minuto 36 que las "Tuzas" abrieron el marcador gracias a un disparo cruzado de Nina Nicosia a pase de Karla Nieto.

Al 58, Charlyn Corral fue derribada en el área y la jueza central marcó penal, el cual fue convertido por la misma Corral para poner el 2-0.

La reacción de Tigres fue en un pestañeo. Al 83, Ordóñez descontó, 2-1, vía un remate de cabeza en un centro pasado y dos minutos después igualó en una descolgada en la que Jenni Hermoso filtró un balón para Ordóñez, que superó en mano a mano a Esthefanny Barreras.

Con este resultado, Tigres se mantuvo en el octavo sitio de la clasificación.

El próximo encuentro para las "Amazonas" será el próximo jueves, cuando reciban en "El Volcán" a Cruz Azul a las 20:00.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

G_8af_TNWQA_Ay15_M_b4838f5346
Sábado de pelotas: Rayados recibe a Xolos y Tigres visita al León
berterame_miami_rayados_387ac672a2
Hacen oficial la llegada de Germán Berterame al Inter Miami
Whats_App_Image_2026_01_30_at_12_21_58_AM_e0ebfebe77
Enero y febrero ‘locos’, para los clubes regios Rayados y Tigres
publicidad

Últimas Noticias

atletico_madrid_ficha_obed_vargas_fc3133211d
Atlético de Madrid ficha al mediocampista Obed Vargas
EH_UNA_FOTO_2026_02_02_T140704_325_732c7cfda2
Conciliación como herramienta para solucionar conflictos: Pronnif
verificacion_vehicular_ramos_ariz_222f9ce29d
Verificación vehicular para control de emisiones en Ramos Arizpe
publicidad

Más Vistas

1ac64bdf_be04_492b_b85b_bbec447d62e7_a692b6c7d1
Festival del Cabrito impulsa exportación desde Tula, Tamaulipas
EH_UNA_FOTO_14_8bfed07618
Destaca Samuel en NY potencial de NL para atraer data centers
tamaulipas_karime_gonzalez_a2d091ac19
Buscan a Karime Duck González, desaparecida en Matamoros
publicidad
×