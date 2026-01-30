Enero y febrero ‘locos’, para los clubes regios Rayados y Tigres

Luego de descansar el fin de semana pasado por los juegos amistosos de preparación de la Selección Mexicana de Futbol, de cara a la Copa del Mundo de 2026, Rayados y Tigres se preparan para cumplir con una “agenda llena”.

Y es que cada club regio profesional de futbol de Nuevo León disputará siete partidos en un lapso de 29 días, con un promedio de un duelo cada cuatro días, aproximadamente.

De estos duelos, cinco serán de la fase regular del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX y dos más de la primera ronda de fase final de la Copa de Campeones de la Concacaf 2026.

Todo este “ajetreo” inicia este sábado 31 de este mes de enero: Monterrey recibe a Xolos a las 19:00 horas en el “Gigante de acero”… y el mismo día y a la misma hora, Tigres visita al León en el Estadio Nou Camp de León, Guanajuato.

Agenda llena

Estos son los siete juegos que disputarán cada uno, Rayados y Tigres, en un lapso de 29 días, a partir de este sábado 31 de este mes de enero y hasta el sábado 28 de febrero de este año:

Rayados

Torneo Clausura 2026 Liga MX, Jornada 4: Rayados vs. Xolos en el Gigante de acero a las 19:00 horas este sábado.

Concachampions 2026 Primera ronda Ida: Xelajú MC vs. Rayados en el Estadio Mario Camposeco a las 19:00 horas el miércoles 4 de febrero.

Torneo Clausura 2026 Liga MX, Jornada 5: América vs. Rayados en el Estadio Ciudad de los Deportes a las 21:00 horas el sábado 7 de febrero.

Concachampions 2026 Primera ronda Vuelta: Rayados vs. Xelajú MC en el Gigante de acero a las 21:00 horas el miércoles 11 de febrero.

Torneo Clausura 2026 Liga MX, Jornada 6: Rayados vs. León en el Gigante de acero a las 19:00 horas el sábado 14 de febrero.

Torneo Clausura 2026 Liga MX, Jornada 7: Pumas vs. Rayados en el Estadio Olímpico Universitario a las 17:00 horas el domingo 22 de febrero.

Torneo Clausura 2026 Liga MX, Jornada 8: Rayados vs. Cruz Azul en el Gigante de acero, a las 19:00 horas el sábado 28 de febrero.

Tigres

Torneo Clausura 2026 Liga MX, Jornada 4: León vs. Tigres en el Estadio Nou Camp a las 19:10 horas este sábado.

Concachampions 2026 Primera ronda Ida: Forge FC vs. Tigres en el Tim Hortons Field a las 18:00 el martes 3 de febrero.

Torneo Clausura 2026 Liga MX, Jornada 5: Tigres vs. Santos en el Estadio Universitario a las 19:00 el viernes 6 de febrero.

Concachampions 2026 Primera ronda Vuelta: Tigres vs. Forge FC en el Estadio Universitario a las 21:00 el martes 10 de febrero.

Torneo Clausura 2026 Liga MX, Jornada 6: Cruz Azul vs. Tigres en el Estadio Cuauhtémoc a las 19:00 el domingo 15 de febrero.

Torneo Clausura 2026 Liga MX, Jornada 7: Tigres vs. Pachuca en el Estadio Universitario a las 19:00 el viernes 20 de febrero.

Torneo Clausura 2026 Liga MX, Jornada 8: América vs. Tigres en el Estadio Ciudad de los Deportes a las 21:00 el sábado 28 de febrero.

