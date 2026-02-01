Vence Arsenal al Corinthians y gana la Copa de Campeones Femenil

El club Arsenal Women se proclamó campeón de la Copa de Campeones Femenina tras imponerse al Corinthians en una final disputada que se definió en tiempo extra. El encuentro marcó un momento histórico al tratarse de la primera edición del torneo organizado por la FIFA.

El partido se llevó a cabo en el Emirates Stadium, en Londres, donde ambos equipos ofrecieron un duelo de alto nivel que se resolvió con un marcador de 3-2 a favor del conjunto inglés.

Arsenal conquista el primer título del torneo

Arsenal logró el campeonato gracias a un gol anotado durante la prórroga, lo que le permitió convertirse en el primer campeón de la Copa de Campeones Femenina. El equipo inglés había igualado el marcador en el tiempo reglamentario, lo que obligó a extender el encuentro.

Las anotaciones reflejaron el equilibrio del partido, con ambos clubes alternando el dominio a lo largo del tiempo regular y el alargue, hasta que Arsenal consiguió el tanto decisivo.

Corinthians, subcampeón tras un torneo destacado

El Corinthians Feminino llegó a la final luego de superar la ronda semifinal frente a Gotham FC, resultado que le permitió representar a Sudamérica en la disputa por el título.

En la final, el conjunto brasileño mantuvo un desempeño competitivo y logró forzar el tiempo extra, consolidándose como uno de los equipos protagonistas del certamen, aunque finalmente se quedó con el subcampeonato.

Un torneo con alcance internacional

La Copa de Campeones Femenina reunió a los clubes campeones de distintas confederaciones, con el objetivo de definir al mejor equipo de clubes del fútbol femenino a nivel internacional.

Además del prestigio deportivo, el torneo otorgó una bolsa económica histórica para el fútbol femenil de clubes, lo que representó un avance significativo en el impulso y la visibilidad de esta disciplina.

Importancia histórica del campeonato

Con este triunfo, Arsenal se convirtió en el primer club en levantar este trofeo, mientras que Corinthians reafirmó su posición como uno de los equipos más competitivos del fútbol femenino internacional.

La final dejó un precedente para futuras ediciones del torneo y reforzó el interés global en las competencias intercontinentales femeninas.

